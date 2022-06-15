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Sağlık Bakanı Koca eylem yapan ambulans şoförü ile bir araya geldi! ‘Çok şey konuştuk ama…’

15.06.2022 08:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sağlık Bakanlığı binasının önünde kendini ambulansa kilitleyerek eylem yapan şoför ile Sağlık Bakanı Fahrettin Koca bir araya geldi. Eylem yapan ambulans şoförü ile konuşan Koca yaptığı kısa açıklamasında ‘Çok şey konuştuk ama bazı şeyler konuşulduğu yerde kalmalı’ ifadelerini kullandı.

Sağlık Bakanı Koca eylem yapan ambulans şoförü ile bir araya geldi! ‘Çok şey konuştuk ama…’

Ambulans şoförünün dün Sağlık Bakanlığı önüne gelerek yaptığı eylem çok konuşulmuştu. Onkoloji hastası için 3 saat boyunca hastane aradığını belirten şoför, bakanlık önünde Bakan'la görüşmek için eylem yapmıştı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, kendisiyle görüşmek için Sağlık Bakanlığı önünde kendisini ambulansa kilitleyen ambulans şoförüyle bir araya geldi. Koca yaptığı açıklamada, "Ama bazı şeyler konuşulduğu yerde kalmalı" dedi.

Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Şoför arkadaşımız arzusu üzerine misafirim oldu. Hasta nakil aracıyla naklini yaptığı hastanın Ankara Şehir Hastanesi aciline yatışını sağladıktan 2,5 saat sonra aracıyla bakanlık binası önüne park edişinden başladık, çok şey konuştuk. Ama bazı şeyler konuşulduğu yerde kalmalı" ifadelerini kullandı.

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'SAĞLIK BAKANI BURAYA GELMEZSE AMBULANSI PATLATIRIM' DEMİŞTİ

Sağlık Bakanlığı önünde kendini ambulansa kilitleyen ambulans şoförü, "Oksijen tüplerini açtım, Sağlık Bakanı buraya gelmezse ambulansı patlatırım" demişti.

Sağlık çalışanı, kendisini ikna etmeye gelenlere megafonla seslenerek, "Ben terörist değilim. Kimse gelmesin, sağlık bakanı gelene kadar buradayım. Vatandaşlara zarar vermek istemiyorum. Ben devletin hastanesinde iş yapamıyorsam vatandaş ne yapsın. 3 saattir onkoloji hastası için hastane arıyorum. Servise teslim edemedim. Yoğun bakımlık hasta. Bu eylemim devlete zarar vermek amacıyla değil. Hasta haklarını savunmak için bu eylemi yapıyorum. Ben devletin hastanesinde iş yapamıyorsam; hastalar, hasta yakınları, bu millet ne yapsın?" ifadelerini kullanmıştı.

İkna edilen ambulans şoförü, bir süre sonra eylemini sonlandırmıştı.

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Sağlık Bakanlığı Fahrettin Koca
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