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  4. Sağlık Bakanı Koca "Salgının sonu geliyor" diyerek haritayı paylaştı

Sağlık Bakanı Koca "Salgının sonu geliyor" diyerek haritayı paylaştı

06.07.2021 12:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, illere göre haftalık vaka haritasını paylaştı ve "Aşı ile salgının sonu geliyor" mesajını verdi. Bakan Koca ayrıda, bayramda kısıtlama olmayacağını da ekledi.

Sağlık Bakanı Koca "Salgının sonu geliyor" diyerek haritayı paylaştı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, illere göre vaka sayısı haritasını açıkladı. Twitter hesabından paylaşım yapan Koca, şu ifadeleri kullandı:

İllerimizde 100.000 nüfusa karşılık gelen bir haftalık toplam vaka sayısını gösteren insidans haritasının güncel halini ekte görebilirsiniz. Salgının sonu aşı ile geliyor. Yarına bugünden daha güvenli bakabilmek için aşınızı olun.

Son bir haftada vaka sayısı en çok azalan illerimiz; Gümüşhane, Eskişehir, Artvin, Denizli ve Bartın. Salgının sonu aşı ile geliyor. Yarına bugünden daha güvenli bakabilmek için aşınızı olun.

Bakan Koca ayrıca Kurban Bayramı’nda ekstra bir tedbir uygulanmayacağını da söyledi.

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) Fahrettin Koca koronavirüs aşısı (Covid-19 aşısı) Sağlık Bakanı
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Okuyucu Yorumları 8 yorum
sizin geldiği gibi
sonbaharda pik yapmaz inşallah
maskeleri de tez zamanda çıkartalım artık

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