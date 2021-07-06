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  4. Son Dakika: Delta Plus Türkiye'de! (Delta Plus hangi illerde görüldü?)

Son Dakika: Delta Plus Türkiye'de! (Delta Plus hangi illerde görüldü?)

06.07.2021 12:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul'un da arasında olduğu 3 ildeki 3 koronavirüs vakasında Delta Plus varyantının görüldüğünü açıkladı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ilk Delta Plus vakalarına Türkiye’de de rastlandığını söyledi. Delta varyantı görülen il sayısının da 30'a çıktığını duyurdu:

“Delta Plus, 3 farklı ilde olmak üzere 3 kişide görüldü. İllerden biri İstanbul. Ankara'da yok. Bu kişiler aşılı değiller. Genel durumları ise iyi. Ağır geçirmiyorlar, ayakta takip ediliyorlar. Delta varyantında ise vaka sayısı giderek artıyor, 284'lere kadar çıktı. Vakaların görüldüğü il sayısı da 30'u buldu.”

DELTA PLUS MUTASYONU NEDİR?

Hindistan’da Delta Plus adı verilen koronavirüs mutasyonunun varlığı ilk olarak 11 Haziran’da İngiltere’de yayımlanan kamu sağlığı bülteninde bildirildi.

Hindistan’da görülen Delta mutasyonunun bir alt türü olan Delta Plus, ilk olarak Güney Afrika’da tespit edilen Beta varyantında görülen K417N isimli spike proteinin mutasyonuna sahip.

Bazı bilim insanları bu mutasyonun, Delta varyantında görülen diğer özelliklerle de bir araya geldiğinde bulaşıcılığı artıracağından endişe duyuyorlar.

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Hindistan Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada “K417N adlı mutasyon, bağışıklık sisteminden sıyrılma özellikleri bulunan Beta varyantında (B.1.351) da görüldüğü için mercek altına alınmıştır” ifadesi yer aldı.

Hindistan’ın önemli virologlarından Shahid Jameel, K417N’in tedavi edici monoklonal antikor karışımının etkinliğini azalttığının bilindiğini söyledi.

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) Fahrettin Koca Sağlık Bakanı
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Okuyucu Yorumları 36 yorum
aşılama arttıkça vakalar artacak
demek ki izmirde var
Bence antalya ve muğla. Onun için söylemiyor
delta geliyor kaçın
Ruslar Delta virüsünü yayıyor.

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