Sağlıklı kahvaltılarınızın baş köşesinde yerini kapacak en iyi fıstık ezmeleri

Fıstık ezmesi yararları saymakla bitmez. İçinde A, B1, B2, C ve E vitaminleri, kalsiyum, demir, bakır, magnezyum ve potasyum bulunur. Bu besin değerleri sayesinde cilt hasarlarını onarmaya yardım eder ve birçok hastalığa iyi gelir. Yüksek protein ile lif içerdiği için gün boyu zinde ve tok tutar. Fıstık ezmesi faydaları ile özellikle diyet yapanlar ve sporcular için harika bir besin kaynağı. "Fıstık ezmesi ile ne yapılır?" derseniz; kurabiye, kek, waffle, krep, pankek, yoğurt, salata, ekmek, kraker ve milkshake gibi birçok gıdayla birlikte eşsiz lezzetler elde edebilirsiniz. Fıstık ezmesi önerisi isteyenler için mutlaka denemeniz gereken, lezzetli ürünleri bir araya getirdik. Haydi, birlikte inceleyelim!

1. İri parçacıklı yer fıstığı ezmesi mi arıyorsunuz?

Lezzetli bir fıstık ezmesini arayışındaysanız Jif Creamy Yer Fıstığı Ezmesi sofralarınıza layık bir ürün. Fıstık ezmesi yapımında taze kavrulmuş fıstık kullanılır ve %93.3 yer fıstığı içerir. Genellikle fıstık ezmelerinde fıstıklar çok ince boyutta çekilir fakat Jif Creamy Yer Fıstığı Ezmesi'nde diğer ürünlere göre fıstıklar daha iri. Buna ek olarak içerisinde bulunan bitkisel yağlar ve şeker nedeniyle kolay yenilebilir bir kıvamda. Glüten içermeyen ürün, vejetaryen ve vegan tüketimine de uygun. %7 protein içeren fıstık ezmesinde şeker kamışından elde edilen şeker kullanılır.

2. Hem parçacıklı hem besleyici fıstık ezmesi

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Çocuklarınıza yüksek besin içerikli bir kahvaltı hazırlayarak güne daha sağlıklı başlamalarına yardımcı olmaya ne dersiniz? Yüksek lif ve protein içeren kahvaltıların vazgeçilmezi Calve Parçacıklı Fıstık Ezmesi'nin içinde %80 kavrulmuş yer fıstığı bulunur. E vitamini içeren ürün, bağışıklık sisteminin de güçlenmesini sağlar. Hem çocukların hem yetişkinlerin severek tüketeceği fıstık ezmesi, krem kıvamında ve içerisinde fıstık parçacıkları yer alır. Üründe şeker ve bitkisel yağlar bulunmaz. Kolay sürülebilir kıvamı sayesinde kurabiye, tatlı, kek ve pankek gibi hamur işlerinde güvenle tercih edebilirsiniz. Ayrıca içerisinde domuz yağı ve türevleri yer almaz.

3. Ödüllü bir lezzet için: Tuğba Şekersiz Parçacıklı Fıstık Ezmesi

Birinci kalite fıstıklarla üretilen Tuğba Şekersiz Parçacıklı Fıstık Ezmesi, katkı maddesi içermez. Üstelik içindeki fıstık parçalarının boyutu oldukça büyük. Ürün, uluslararası lezzet yarışmasında ''Üstün Lezzet'' ödülü alarak lezzetini tescillemiş. İçerdiği yüksek lif ve protein sayesinde öğünler arasında uzun süre tokluk hissi sağlar. Fıstık ezmesi şekersiz olduğundan kilo vermek için de öğünlerinize dahil edebilirsiniz. Antioksidan, demir, magnezyum, kalsiyum ve E vitamini deposu fıstık ezmesini spordan önce veya sonra tüketerek kas yapımına ve onarımına yardımcı olabilirsiniz. Glütensiz, kaliteli fıstık ezmesi arayışındaysanız ürünü mutlaka denemelisiniz.

4. Saf fıstık ezmesi arıyorsanız bu ürünü denemelisiniz

Doğal ve taze fıstıkların işlenmesiyle üretilen Fitnut Crunchy Parçacıklı Fıstık Ezmesi, %100 yer fıstığı içerir. İçerisindeki fıstık parçacığı oranı oldukça fazla olduğu için lezzetinin yanı sıra içeriğiyle de ön plana çıkar. En iyi fıstık ezmesi markaları arasında yer alan Fitnut, içerisinde ekstra yağ, şeker, tuz ve katkı maddesi bulundurmaz. Saf fıstık ezmesi tadı arıyorsanız ürünü kahvaltılarınızda ve ara öğünlerinizde güvenle tüketebilirsiniz. Tamamen doğal ürün, yerli fıstıklardan üretilir ve içinde domuz yağı ve türevleri yer almaz. Organik fıstık ezmelerinde fıstığın yağı zamanla kavanozun en üstüne çıkar. Bu nedenle ürünü tüketmeden önce güzelce karıştırmalısınız. Tamamen doğal ve katkısız fıstık ezmesi arıyorsanız fıstık yağının en üste çıkıp çıkmadığını kontrol ederek seçim yapabilirsiniz.

5. Ham balla tatlandırılmış katkısız fıstık ezmesi

Kahvaltı, günlük tüketmeniz gereken besinlerin yer aldığı önemli bir öğün. Fıstık ezmelerini kahvaltı masalarına dahil ederek vücudun ihtiyaç duyduğu vitamin ve mineralleri alabilirsiniz. Saf fıstık ezmesi tadını sevmiyor, yine de şeker ilaveli ürünleri tercih etmiyorsanız Wefoood Şekersiz Ham Ballı Fıstık Ezmesi sizin için üretilmiş harika bir enerji deposu. Benzersiz lezzetini içindeki ham baldan ve yüksek kaliteli fıstıklardan alan ürün, doğal yöntemlerle ezilerek elde edilir. Balın koruyucu özelliği ile uzun süre taze kalır. Ekstra yağ, şeker ve tuz içermeyen ürün, Bee'o markasının ham balı ile tatlandırılır. Kıvam arttırıcı kullanılmayan ürünü her kullanım öncesi yeniden karıştırmalısınız.

6. Gurmelere layık üstün lezzet: Wefood Acılı Baharatlı Fıstık Ezmesi

Her öğünde tüketebileceğiniz çeşitli baharatlarla tatlandırılan fıstık ezmesi, farklı lezzet arayanlar için harika bir alternatif. %90 yer fıstığı ve %10 baharat karışımı içeren üründe kavrulmuş fıstık, soğan tozu, karabiber, acı kırmızı toz biber, maydanoz tozu, sarımsak tozu, kimyon ve maya özü bulunur. Glütensiz ürünler kullanılarak üretilen Wefood Acılı Baharatlı Fıstık Ezmesi, yoğun bir tada sahip. Ayrıca düşük ısıda kavrulan fıstıklarla lezzetini ve besin değerlerini korur. Baharatlı tadı sayesinde et yemeklerine, tuzlu hamur işlerine, kreplere ve omletlere uyum sağlar. Dengeli baharat oranı ile acı toleransı düşük kişiler de tüketebilir. Glütensiz, tuzsuz ve katkısız olduğu için çölyak hastaları ve diyet yapanlar gönül rahatlığıyla tercih edebilir. %100 bitkisel içeriği sayesinde vegan beslenmeye de uygun.

7. Sporcular için: Fitnut Fıstık Ezmesi Tozu

Fıstık ezmesi, yüksek lif ve protein miktarı ile sporcular için oldukça faydalı. Hem bağışıklık sistemini güçlendirir hem kas yapımını sağlar. Sağlıklı beslenirken minimum yağ tüketmek isteyen kişiler için fıstık ezmesi tozları bulunur. Fitnut Fıstık Ezmesi Tozu'nda ilave şeker ve tuz yer almaz. Tamamen doğal üründe yağ oranı %95 azaltılarak protein miktarı 2 katına çıkarılmış. 100 gram üründe 60 gram protein bulunur. ''Toz fıstık ezmesi nasıl yenir?'' diye merak ediyorsanız kısaca bahsedelim. Toz fıstık ezmesini smoothie ve milkshake gibi içeceklerin içerisine ekleyerek tüketebilirsiniz. Ayrıca yulaf, waffle, ve krep soslarınıza katacağınız bir miktar fıstık ezmesi tozu ile günlük protein ihtiyacınızı karşılayabilirsiniz.

8. Enfes frambuaz lezzetli fıstık ezmesi

Kremsi sürülebilir formdaki Nutrich Creamy Frambuazlı Doğal Fıstık Ezmesi, içerisinde bulunan düşük karbonhidrat sayesinde sporcular tarafından sıkça tercih edilir. Whey protein ilaveli ürün, vücuttaki aminoasit miktarını arttırır ve vücut gelişimine yardımcı olur. Kasları güçlendirir ve kas hasarlarını önler. Glüten ve koruyucu madde içermeyen fıstık ezmesi, frambuaz ile lezzeti doruğa çıkarır. Yüksek protein kaynağı olmasının yanı sıra açlığı bastırır ve tokluk hissi yaratır. Nutrich Creamy Frambuazlı Doğal Fıstık Ezmesi'nin 33 gram porsiyonu, 8.25 gram protein içerir. Organik ve katkısız ürün, domuz yağı içermez.

9. Çocuğunuzun beslenme çantasına besleyici bir öğün eklemek ister misiniz?

%100 kavrulmuş taze yer fıstığı ile hazırlanan Picus Fıstık Ezmesi; şeker, palm yağı, glüten ve koruyucu içermez. Yüksek oleik asit oranına sahip vegan ürün, doğal ve sağlıklı. Oleik asit kanser riskini azaltır, kolesterolü düşürür, beyin aktivitesi arttırır, kan basıncını düşürür ve diyabeti önler. Sağlıklı içeriği ile kahvaltılarınızda severek tüketeceğiniz fıstık ezmesini birçok farklı şekilde tüketebilirsiniz. Salata soslarınıza ekleyebilir, kraker, ekmek veya muzla birlikte eşsiz lezzetler elde edebilirsiniz. Çocuğunuzun beslenmesine koyacağınız bir dilim fıstık ezmesi sürülmüş ekmek, çocuğunuzun daha zinde ve enerjik olmasını sağlayacak!

10. Ham kakao ve yer fıstığının mükemmel birleşimi

Özellikle kahvaltıların vazgeçilmezi fıstık ezmeleri, farklı tatlarla birleşerek tüketicilere harika lezzetler sunar. Mıstık Fıstık Ham Kakaolu Yer Fıstığı Ezmesi de ham kakao ile fıstık ezmesini birleştirerek özellikle çocukların çok seveceği bir lezzet. Yüksek besin değerleri ile B6 vitamini, demir, potasyum ve E vitamini içerir. Katkı maddesi kullanılmadan kendi yağında kavrulan fıstıklarla üretilen ürün, şeker içermez ve ham bal ile tatlandırılır. Yapay aroma gibi katkı maddeleri eklenmeden hazırlanır. Bu sayede maksimum lezzet sunar. Kahvaltı ve ara öğünlerin vazgeçilmezi olmaya aday ürünü mutlaka denemelisiniz!

11. Pastaların vazgeçilmezi: MGX Sıkılabilir Ballı Fıstık Ezmesi

Sağlıklı yağ deposu fıstık ezmesi artık sıkılabilir ambalajında! MGX Sıkılabilir Ballı Fıstık Ezmesi ile waffle, pankek, krep, kek ve kurabiyelerinizi kolayca süsleyerek lezzetlendirebilirsiniz. Hiçbir katkı maddesi bulunmayan ürün, %97.5 oranında yer fıstığı ve kaya tuzundan üretilir. Glüten, şeker, palm ve trans yağ içermez. Balla tatlandırılmış tamamen doğal ürün, katkı maddesi içermediği için yağı üst kısma çıkabilir. Bu nedenle her kullanımdan önce mutlaka çalkalamalısınız. Fıstık ezmesi ile yapabileceğiniz tariflerin ise sınırı yok. Browni, cheesecake, kurabiye ve kek gibi hamur işlerinizin içinde kullanarak sağlıklı yiyecekler hazırlayabilirsiniz.

12. 3'ü 1 arada lezzet

Kaşık kaşık yeseniz de tadına doyamayacağınız fıstık ezmesini daha önce damla sakızı ve beyaz çikolata ile denediniz mi? Nuts'All Damla Sakızlı Beyaz Çikolatalı Fıstık Ezmesi, bu 3 lezzeti birleştirerek harika bir lezzet şöleni yaşatır. Fıstık ezmesi, yüksek kalitedeki yer fıstıklarının doğal yöntemlerle ezilmesiyle, besin değerleri kaybolmadan üretilir. Ürünü yulaf ezmesine, protein karışımlarına ve kurabiye tariflerine ekleyerek yeni lezzetler elde edebilirsiniz. İçerisinde vücudun ihtiyacı olan doymamış sağlıklı yağları barındırır. Protein kaynağı fıstık ezmesi, 100 gram porsiyonda 24 gram protein içerir.

13. Espresso lezzetinde fıstık ezmesi

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Kahve tutkunlarının severek tüketeceği Nuts'All Espressolu Fıstık Ezmesi'nin içerisinde espresso yer alır. Doğal yöntemlerle ezilen taze yer fıstıkları, besin değerini korur. %93 yer fıstığı ve %4 espresso içeren ürün, şeker ilavesi olmadan %3 keçiboynuzu özü ile tatlandırılır. Eşsiz lezzet, tatlı ihtiyacınızı giderir ve tokluk hissi verir. Ara öğünlerde 1 bardak süt içerisine ekleyeceğiniz espressolu fıstık ezmesi, gün boyu zinde kalmanızı sağlar. Üstelik katkı maddesi barındırmayan ürün, vegan beslenenlerin tüketimi için de uygun. Fıstık ezmesine yeni bir lezzet katan ürün, en doğal haliyle sofralarınızda yerini almayı bekliyor!

14. Hurma ile buluşan lezzet

Türkiye'de ilk gerçek Medine hurması kullanılarak üretilen Fıstıkkıran Hurmalı Fıstık Ezmesi ile kahvaltılar artık daha sağlıklı! Ekstra şeker kullanılmayan ürün, süt tozu ve laktoz da içermez. Güvenilir içeriği sayesinde kahvaltılarda ve ara öğünlerde rahatlıkla tercih edebilirsiniz. Fıstık ezmesi, Osmaniye bölgesinin en kaliteli fıstıkları ile imal edilir ve her kavanozda aynı lezzeti yakalamak için özel bir kavrulma sürecinden geçer. Ayrıca taş değirmende ezilerek el değmeden üretimi sağlanır. Böylece vitamin ve minerallerden en üst düzeyde yararlanmanıza olanak tanır. Glütensiz fıstık ezmesi, vegan beslenenler için de uygun.