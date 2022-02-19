Adeta bir enerji deposu olan en iyi tahin markaları

Tahin, bulunduğumuz coğrafyada yaygın bir şekilde kullanılan oldukça faydalı bir besin. Organik tahin markalarını tercih ederek sağlığınız için büyük bir yatırım yapabilirsiniz. Yoğun geçecek hafta içi günleri için elinizin altında bulundurabileceğiniz, kaçamak yapmak istediğinizde gönül rahatlığıyla başvurabileceğiniz tahini seçerken dikkatli olmanız gerekiyor. En iyi tahin nereden alınır bilmiyorsanız endişelenmeyin, sizi bu zahmetten kurtarıyoruz. En kaliteli tahin markası ve çeşitlerini bulabileceğiniz listemiz sizlerle!

Tahin nedir?

Tahin markalarını incelemeden önce "Tahin neyden yapılır?" sorusuna kısa bir yanıt verelim. Tahin; susamın ezilmesi ve belli işlemlerden geçirilmesi sonucu elde edilen, sayısız faydaya sahip mükemmel bir enerji deposu. "Tahin neye iyi gelir?" sorusunun ise tek bir cevabı yok. Tahin, kalp sağlığını korumaktan kemik gelişimine katkı sağlamaya, anne sütünü artırmaktan karaciğeri temizlemeye kadar vücut için birçok fayda sağlıyor. Tahini tek başına tüketebilir, isterseniz bal ve pekmez gibi gıdalarla karıştırabilirsiniz. Peki, en iyi tahin markası hangisi? Buna karar verebilmek için hazırladığımız listeye hemen göz atalım.

1. Konya'dan sofralara gelen lezzet

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Türk Gıda Kodeksi Tahin Tebliği'ne uygun olarak üretilen Tahinci Mehmet Efendi markalı Konya Aziziye Meydanı Tahini, size dolu dolu bir lezzeti garanti ediyor. Kepeksiz olan ve taş değirmenlerde üretilen tahin, 1000 gramlık paketiyle size uzun süreli bir keyif sunuyor. Sadece susam kullanılarak üretilen tahin tek kavrum özelliğine sahip, bu nedenle oldukça hafif bir lezzeti var. Damağa daha az yapıştığı için sizi memnun edecek bu ürünü pekmezle karıştırarak lezzetini ikiye katlayabilirsiniz. Tahinci Mehmet Efendi Konya Aziziye Meydanı Tahini ile enfes kurabiyeler hazırlayabilir, davetlerinizde tüm gözleri bu lezzete çekebilirsiniz.

2. Yöresel tatlar gibisi var mı?

Tahin ne demek? Tahin, yüksek besin içeriği demek! İşte tam bunun için Köyceğiz Yöresel Çifte Kavrulmuş Tahin'i incelemenin tam vakti. Kalsiyum zengini bir gıda olan tahin, Köyceğiz'in eşsiz güzelliğini adeta tadında taşıyor. Çifte kavrulmuş olan bu tahini pekmezle karıştırarak tüketebileceğiniz gibi Anadolu yaylalarının en güzel çiçeklerinden gelen Köyceğiz Çiçek Balı ile de karıştırabilirsiniz. Bunun için ekstra bir şey yapmanıza gerek yok çünkü Köyceğiz Yöresel Çifte Kavrulmuş Tahin yanında 850 gramlık kavanozdaki çiçek balıyla birlikte geliyor. Size de bu muhteşem ikiliyi afiyetle tüketmek kalıyor.

3. Siz siz olun organikten vazgeçmeyin!

Tahinin lezzeti, içeriğinde kullanılan susamın kalitesine göre değişiklik gösteriyor. Ülkemizin birçok yerinde yetiştirilen susamlar ile üretilen tahinler, kendilerine has lezzetlere sahip oluyor. İşte Lutfiye Organik Tahin de bu kendine özgü tatlardan biri. Amasra havasını tadıyla hissettiren Lutfiye Organik Tahin, adından da anlaşılacağı üzere sizlere temiz ve doğal bir içerik sunuyor. 100 gramında 632,7 kcal enerji bulunan bu tahini kahvaltıda tükettikten sonra gün boyunca yerinizde duramayacaksınız. İster toplantıdan toplantıya koşun ister yoğun bir spor günü geçirecek olun... Lutfiye Organik Tahin ile en zorlu günlerin temposuna kolaylıkla ayak uyduracağınızdan şüphe yok.

4. Bir diğer lezzet Cityfarm'dan geliyor

Tahinsiz yapamıyorsanız ama her defasında en taze tahinin lezzetine varmak için küçük paketleri tercih ediyorsanız sıradaki ürünümüz tam sizlik. Cityfarm Organik Tahin yararlarıyla ve 350 gramlık cam kavanozuyla sizi mutlu edecek bir ürün. İçinde yalnızca organik susam bulunan ve hiçbir katkı maddesi içermeyen tahinin doğallığı da tescilli. Cityfarm Tahin, tarımsal ürünlerin belirli çevresel ve sosyal standartlara uygunluğunu tescilleyen Ecocert sertifikasıyla garanti altına alınmış. Kısacası bu eşsiz lezzete sofralarınızda gönül rahatlığıyla yer verebilirsiniz. Ayrıca ürün yerli üretim olmasıyla da kullanıcıların gönlünü çalıyor.

5. Bir taşla iki kuş vurmak isteyenlere

Özellikle kış aylarının vazgeçilmez gıdası olan tahin, çoğu insan tarafından severek tüketiliyor. Ayrıca tahin markalarında pek çok seçenek de mevcut. Kıvamı ve rengiyle gözlere hitap ederken temiz içeriğiyle gönüllere ve damaklara taht kuracak bir ürüne ne dersiniz? Organic Windy Valley Tahin, en doğru hasat zamanında ideal olgunluktaki Ege susamları toplanarak üretiliyor. Şeker, glikoz veya başka bir tatlandırıcı madde içermeyen ürün, Ecocert sertifikasıyla doğallığını kanıtlıyor. Yüksek magnezyum, potasyum, demir ve fosfor oranına sahip olan Organic Windy Valley Tahin; kansızlık problemi yaşayanlara iyi geliyor. Tüm bunlara ek olarak ürünün yanında Güneydoğu Anadolu yöresinin en güzel dutlarıyla üretilen organik dut pekmezi de var. En iyi tahin hangisi sorunuzun cevabı bu ürün olabilir, değil mi?

6. Odun ateşinin tadını çıkarın!

En çok satılan ürünlerden biri olan Çavuşoğlu markasına ait Bozkır Tahini, geleneksel taş fırında ve odun ateşinde kavrulmuş susamlardan elde ediliyor. Çifte kavrulmuş susamların dayanılmaz tadını sofralarınıza taşıyor. Ürün, 930 gramlık paketiyle oldukça tatmin edici bir boyuta sahip. Beklediği sürede içindeki yağ yüzeye çıkacağından kafanız karışmasın. Bu, üründe bozulma olduğu anlamına gelmiyor. Tahini tüketeceğiniz zaman karıştırabilir, serin ve kuru yerde sakladığınız takdirde uzun süre boyunca kullanabilirsiniz. Haydi, vitamin ve enerji deposu olan Çavuşoğlu Bozkır Tahin ile kendinize bir iyilik yapın!

7. Bir kavanozda bir sürü fayda

The Mill Tahin ile hazırladığınız sütlü tatlılara, kurabiyelere, keklere ve hatta mezelere bambaşka bir tat katmak istemez misiniz? Köz patlıcan, maydanoz ve ceviz gibi malzemelerle birleştirerek tadı damağınızdan uzun süre gitmeyecek mükemmel bir tahinli patlıcan mezesi hazırlayabilir ya da ağızda dağılan helva tadında kurabiyeler yapabilirsiniz. 500 gramlık cam kavanozu ile güvenli bir şekilde saklayabileceğiniz The Mill Tahin, "lezzetli sofraların vazgeçilmezi" sloganının hakkını veren bir ürün. Kuru ve serin yerde muhafaza ettiğinizde uzun süre bozulmayacak bu ürün, kızarmış ekmeklerinizi tatlandırmaya geliyor.

8. Muğla'nın eşsiz lezzeti

Fethiye'deki yerel üreticilerin geleneksel yöntemlerle hazırladığı mahsulleri kullanıcılarıyla buluşturan Bostan.co, tamamıyla organik ve mevsiminde hasat edilen ürünlere sahip bir marka. Yerel üreticileri ve sürdürülebilir tarımı destekleyen marka, Fethiye topraklarındaki yerel geleneği sofralara taşıyor. En iyi organik tahin markası olabilecek Bostan.co, Çifte Kavrulmuş Fethiye Tahini ile sofralara kusursuz bir lezzet sunuyor. Hiçbir katkı maddesi içermeyen ürün, neredeyse sadece sevgi ile üretiliyor! 400 gramlık cam kavanozu ve puan desenli şık kapağı ile hem gözlere hem damaklara hitap ediyor. Bostan.co Çifte Kavrulmuş Fethiye Tahini, arkadaşlarınıza hediye edebileceğiniz güzellikte bir yerel lezzet.

9. Gökova susamlarından vegan bir ürün

En kaliteli ve doğal Gökova susamları kullanılarak üretilen Bodrum Bal markalı tahin, hiçbir katkı maddesi içermediği gibi hayvansal içerik de barındırmıyor. 600 gram boyutundaki cam kavanozda bulunan tahin, emniyet bandı ve vakumlu kapağı ile tam korumaya sahip. İyi bir beslenme rejimi için gereken besin ve enerji değerlerini içeren ürün; doğrudan tüketilebileceği gibi yemek, meze ve tatlılarda da kullanılabiliyor. Doğal bir tatlılığı bulunmasının yanı sıra yoğun bir kıvamı olan Bodrum Bal Tahin'i serin ve kuru bir yerde saklamanız gerekiyor. Mutfağınızın en güzel yerini hazırlayın çünkü oraya çok yakışacak bir ürün geliyor.

10. Biraz değişikliğe ne dersiniz?

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Sağlığınızı korumak adına büyük bir adım atabilirsiniz. Kemik erimesi veya kansızlık probleminiz varsa bunları önlemek adına tahin tüketebilir, yeni doğum yapmış bir anneyseniz sütünüzü artırmak için kullanabilirsiniz. Bunca faydasıyla kalbinizi çalan tahini farklı bir tasarım sunan Şener Tahin, alışılmışın dışında paketiyle karşınızda! Diğer ürünlerde olduğu gibi cam kavanoz kullanmayan Şener markası, sıkılabilir ambalajıyla sizlere farklı bir kullanım vadediyor. İsterseniz tatlı tariflerinize dilediğiniz oranda ekleyin, isterseniz de ballı tahinli smoothie veya tahinli sütünüze doğrudan sıkın. Kullanımı oldukça kolaylaştıran ambalajının yanı sıra ilk günkü gibi taze tadıyla Şener Tahin, aranan ürünlerden biri. Uzun ömürlü olması sebebiyle ürünü güvenle kullanabilir, her gününüze sağlık ve lezzet katabilirsiniz.