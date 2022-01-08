Sağlıkta şiddet! Bakan Koca "Toplumun tamamını ilgilendiriyor" diyerek açıkladı

Her geçen gün sağlıkta şiddet ile ilgili yurdun dört bir yanından üzücü haberler gelmeye devam ederken Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da Twitter hesabından yaptığı açıklamayla önemli değerlendirmelerde bulundu. Bakan Koca paylaşımında "Toplumun tamamını ilgilendiriyor." dedi. İşte Bakan Koca'nın sağlıkta şiddetle ilgili açıklamalarının detayları...

"YANIMIZDA YER ALIN"

Bakan Koca paylaşımında "Kendisi ya da bir yakını tedavi görmeyen kişi var mı? Sağlıkta şiddetin ağır bir soruna dönüştüğü koşullarda yaşananlar toplumun tamamını ilgilendiriyor. Şiddetin hedefi çalışanlarımızla birlikte hastalar ve sizlersiniz. Hizmet alırken gösterdiğiniz tutumla yanımızda yer alın." ifadelerini kullandı.

Kendisi ya da bir yakını tedavi görmeyen kişi var mı? Sağlıkta şiddetin ağır bir soruna dönüştüğü koşullarda yaşananlar toplumun tamamını ilgilendiriyor. Şiddetin hedefi çalışanlarımızla birlikte hastalar ve sizlersiniz. Hizmet alırken gösterdiğiniz tutumla yanımızda yer alın. — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) January 8, 2022





