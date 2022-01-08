HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Sağlıkta şiddet! Bakan Koca "Toplumun tamamını ilgilendiriyor" diyerek açıkladı

Sağlıkta şiddet! Bakan Koca "Toplumun tamamını ilgilendiriyor" diyerek açıkladı

08.01.2022 22:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımla sağlıkta şiddetle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Koca "Toplumun tamamını ilgilendiriyor." diyerek "Şiddetin hedefi çalışanlarımızla birlikte hastalar ve sizlersiniz. Hizmet alırken gösterdiğiniz tutumla yanımızda yer alın." ifadelerini kullandı.

Sağlıkta şiddet! Bakan Koca "Toplumun tamamını ilgilendiriyor" diyerek açıkladı

Her geçen gün sağlıkta şiddet ile ilgili yurdun dört bir yanından üzücü haberler gelmeye devam ederken Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da Twitter hesabından yaptığı açıklamayla önemli değerlendirmelerde bulundu. Bakan Koca paylaşımında "Toplumun tamamını ilgilendiriyor." dedi. İşte Bakan Koca'nın sağlıkta şiddetle ilgili açıklamalarının detayları...

"YANIMIZDA YER ALIN"

Bakan Koca paylaşımında "Kendisi ya da bir yakını tedavi görmeyen kişi var mı? Sağlıkta şiddetin ağır bir soruna dönüştüğü koşullarda yaşananlar toplumun tamamını ilgilendiriyor. Şiddetin hedefi çalışanlarımızla birlikte hastalar ve sizlersiniz. Hizmet alırken gösterdiğiniz tutumla yanımızda yer alın." ifadelerini kullandı.

thumbs_b_c_57d4ff60dd4696520177fa959357d99a

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bu da oldu! Parmağına taktı, soluğu hastanede aldıBu da oldu! Parmağına taktı, soluğu hastanede aldı
Yürek yakan anlar! Oğlunu görünce yıkıldıYürek yakan anlar! Oğlunu görünce yıkıldı
Meteoroloji'den peş peşe uyarılarMeteoroloji'den peş peşe uyarılar
Anahtar Kelimeler:
Fahrettin Koca Sağlık Bakanı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Babasından olan kardeşlerini paylaştı! İnanılmaz benzerlik

Babasından olan kardeşlerini paylaştı! İnanılmaz benzerlik

İBB'ye teftişin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş mesaj

İBB'ye teftişin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş mesaj

Şanlıurfa sınırında patlama! MSB acı haberi duyurdu

Şanlıurfa sınırında patlama! MSB acı haberi duyurdu

Bu nasıl şans? Emre Belözoğlu bir türlü kurtulamıyor!

Bu nasıl şans? Emre Belözoğlu bir türlü kurtulamıyor!

Akılalmaz olay! '15 yıllık galericiyim başıma bu geldi’

Akılalmaz olay! '15 yıllık galericiyim başıma bu geldi’

Bedelli askerlik ne kadar olacak? Bakan Akar açıkladı!

Bedelli askerlik ne kadar olacak? Bakan Akar açıkladı!

İlginizi Çekebilir

Her evin demirbaşı haline gelen 2000 TL altı robot süpürge önerileri

Her evin demirbaşı haline gelen 2000 TL altı robot süpürge önerileri

Rusya asker gönderdi! Sokaklarda silah sesleri yükseliyor

Rusya asker gönderdi! Sokaklarda silah sesleri yükseliyor

Kahvesini sıcak tercih edenlere en iyi termos bardaklar

Kahvesini sıcak tercih edenlere en iyi termos bardaklar

Bakan Koca'dan "Karantina" açıklaması: Yanlışlıkla yazıldı

Bakan Koca'dan "Karantina" açıklaması: Yanlışlıkla yazıldı

2022 yılı kehanetleri tüyler ürpertti!

2022 yılı kehanetleri tüyler ürpertti!

Cinsel istismara uğradığını ailesinden korktuğu için saklamış

Cinsel istismara uğradığını ailesinden korktuğu için saklamış

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.