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Şahan Gökbakar'dan akaryakıt zammına çok konuşulacak yorum

07.03.2022 17:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medyada yaptığı gündem paylaşımlarıyla adından söz ettiren ünlü komedyen Şahan Gökbakar, Twitter sayfasından yaptığı paylaşımda akaryakıt zamlarına göndermede bulundu. Gökbakar paylaşımında, "Bence yapılması gereken şey, şaaaaak direk 30 TL yapacaksın, sonra 1 hafta bu şekilde tutup, bir gece de şaaaak %25 indirim. 22,5 TL ye indireceksin." diyerek benzin zamlarına göndermede bulundu.

Şahan Gökbakar'dan akaryakıt zammına çok konuşulacak yorum

Şahan Gökbakar, sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekmeye devam ediyor. Gündemde yaşanan konuları yakından takip eden ünlü isim paylaşımlarında kendi düşüncelerini net bir şekilde dile getiriyor. Son olarak benzin zamlarına tepki gösteren Gökbakar, yaptığı paylaşımla kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu.

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"ŞAAAK DİYE..."

Gökbakar Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Akaryakıta her gece zam geliyor. 20TL'yi geçti heralde litresi. Bence yapılması gereken şey, şaaaaak direk 30 TL yapacaksın, sonra 1 hafta bu şekilde tutup, bir gece de şaaaak %25 indirim. 22,5 TL ye indireceksin. Her benzinlikte bir halay başı hazır olacak. Tuttuğunu halaya katacak..." diyerek benzin zamlarına göndermede bulundu.


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Şahan Gökbakar
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