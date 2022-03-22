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Şahan Gökbakar'dan Fatih Altaylı'ya Zelenskiy yanıtı: Politik bir figür olma hayalim yok

22.03.2022 20:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medyadan gündeme dair yaptığı yorumlarla dikkat çeken ünlü komedyen Şahan Gökbakar hakkında gazeteci Fatih Altaylı ilginç bir yazı kaleme aldı. Altaylı, Gökbakar'ı eskiden bir komedyen olan Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'e benzeterek artık politik bir figür haline geldiğini yazdı. Altaylı'nın 'Şahan Gökbakarsky' başlıklı yazısına ise ünlü komedyenden yanıt geldi.

Şahan Gökbakar'dan Fatih Altaylı'ya Zelenskiy yanıtı: Politik bir figür olma hayalim yok

Komedyen Şahan Gökbakar son dönemde politik mesajlarıyla gündemden düşmüyor. Şahan Gökbakar hakkında şaşırtan bir yazı Habertürk yazarı Fatih Altaylı'dan geldi.

Fatih Altaylı, "Şahan Gökbakarsky" ara başlıklı yazısında Şahan Gökbakar'ın artan biçimde politik bir figür haline dönüştüğünü belirterek, bu durumdan kendisinin de hoşnut olmaya başladığını gözlemlediğini yazdı.

"ŞAHAN'IN ZELENSKİY'DEN EKSİĞİ YOK FAZLASI VAR"

Fatih Altaylı, yazısında "Günahını almayayım ama bendeki izlenim bu genç komedyenin “Benden de bir Zelenskiy çıkabilir” havası içine girdiği. Yakışır mı! Niye yakışmasın. Şahan Gökbakar’ın Zelenskiy’den eksiği yok fazlası var. Zelenskiy adamsa, Şahan 10 kat daha adam.Üstelik de, o da cesaretini orman yangınları sırasında kanıtladı. Ama olmaz. Olmaz çünkü Zelenskiy sadece Zelenskiy değildi. Arkasında Ukraynalı oligarkların sermaye gücü ve uluslararası ilişkileri vardı. Şahan ise tek başına. Yani politik romantizm tek başına yeterli değil. Türkiye’de Zelenskiy olmaya en yatkın isim Acun Ilıcalı olabilir ama onun da böyle bir niyeti yok. Yine de Şahan'ın gençlere ilham vermesini çok isterim. Çünkü politize bir gençliğe çok ihtiyacımız var" ifadelerini kullandı.

"POLİTİK BİR FİGÜR VEYA ZELENSKİY OLMAK HAYALİM YOK"

Şahan Gökbakar'da bu yazıyla ilgili olarak Twitter hesabından açıklama yaptı. Gökbakar, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Bugün Fatih Altaylı hakkımda güzel bir yazı yazmış. Politik bir figür veya Zelenskiy olmak gibi bir hayalim yok. Olduğum kişiden çok memnunum. Siyaset sevmediğim bir meslek. Gerçekleri ve doğruları net şekilde ve özgürce söyleyebilmek için, siyasetçi değil vatandaş olmak yeterli.

shnnn

Bu hayatta hiçbir ideolojiyi, fikri, aidiyeti, mensubiyeti, mesleği, duruşu, kuruşu, yani hiçbir şeyi ailemden daha fazla sevmiyorum ve onlardan daha önemli bir yere koymam. Siyasetle falan isim olmaz anlayacağınız. Kendi fikirleri olan, özgür düşünebilen bir insanim sadece."


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Fatih Altaylı Şahan Gökbakar
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