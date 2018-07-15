Şahan Gökbakar, Recep İvedik 6 için iş ilanı verdi

Ünlü oyuncu ve komedyen Şahan Gökbakar, başrolünde yer aldığı Recep İvedik 6 filminin hazırlıklarını sürdürüyor.

Gökbahar, sosyal medyadan verdiği ilanla, Recep İvedik 6 filmi ve kardeşi Togan Gökbahar ile birlikte kurdukları Çamaşırhane adlı yapım şirketine eleman aradığını duyurdu.

Ünlü oyuncu, ilanda şu ifadelere yer verdi:

“Recep İvedik 6 filminde ve Çamaşırhane film ekibinde çalışmak isteyen sinema TV mezunu veya öğrencisi arkadaşlar lütfen CV’lerinizi info@camasirhanefilm.com adresine yollayın.”

Gökbakar, ilanın altına, “Önemli not! Bu çağrı oyunculuk için değil kamera arkası görevler içindir” bilgisini de yazdı.

