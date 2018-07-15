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Şahan Gökbakar, Recep İvedik 6 için iş ilanı verdi

MAGAZİN HABERLERİ  | 15.07.2018 13:07 | Son Güncelleme

Recep İvedik 6 filminin hazırlıklarını sürdüren Şahan Gökbakar, filmin kamera arkası ekibi için sosyal medyadan iş ilanı verdi.

Şahan Gökbakar, Recep İvedik 6 için iş ilanı verdi

Ünlü oyuncu ve komedyen Şahan Gökbakar, başrolünde yer aldığı Recep İvedik 6 filminin hazırlıklarını sürdürüyor.

Gökbahar, sosyal medyadan verdiği ilanla, Recep İvedik 6 filmi ve kardeşi Togan Gökbahar ile birlikte kurdukları Çamaşırhane adlı yapım şirketine eleman aradığını duyurdu.

Ünlü oyuncu, ilanda şu ifadelere yer verdi:

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“Recep İvedik 6 filminde ve Çamaşırhane film ekibinde çalışmak isteyen sinema TV mezunu veya öğrencisi arkadaşlar lütfen CV’lerinizi info@camasirhanefilm.com adresine yollayın.”

Gökbakar, ilanın altına, “Önemli not! Bu çağrı oyunculuk için değil kamera arkası görevler içindir” bilgisini de yazdı.

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Şahan Gökbakar recep ivedik 6

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