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Şahan Gökbakar sel felaketi yaşayan Karadeniz'e yardım gönderiyor

13.08.2021 01:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Marmaris'teki yangın bölgesinden günlerce yaptığı yayınlar ve ekiplere yardımıyla dikkat çeken Şahan Gökbakar, Karadeniz bölgesinde yaşanan sel felaketi sonrasında yardım için harekete geçti. Instagram'dan yayın yaparak takipçilerine seslenen Gökbakar, bölgedeki afetzedelere destek için çağrıda bulunu. Gökbakar kendisinin de bir kamyon yardım malzemesini göndereceğini söyledi.

Şahan Gökbakar sel felaketi yaşayan Karadeniz'e yardım gönderiyor

Ünlü komedyen Şahan Gökbakar, Karadeniz'i etkisi altına alan kuvvetli yağışlar nedeniyle Kastamonu, Sinop ve Bartın'da yaşanan sel felaketi sonrasında yardım için harekete geçti.

Instagram'dan yayın yapan Gökbakar, takipçilerine de bölgedeki belediyelerle irtibata geçerek yardım için gerekli malzemeleri göndermeleri çağrısında bulundu. Ailesi ve şirketi adına bölgeye bir kamyon yardım malzemesini Cuma günü yola çıkartacağını söyleyen Gökbakar şunları ifade etti:

"ACİL İHTİYAÇLAR SU, BEBEK MAMASI VE BEZİ..."

"Kastamonu ve Sinop'tan gelen haberler üzerine oradaki tanıdıklarımla konuştum. İçme suyu ve gıdayı acil olarak acil ihtiyaç listesinde belirtiyorlar. Onun dışında bebek maması ve bezi, kıyafet ve selle gerekli ekipmanlar. Yağmurluk yağmur çizmeleri el feneri gibi şeylere ihtiyaç varmış. Tahliye edilenler yurtlara yerleştiriliyormuş. Oradakilerin ihtiyaçları karşılanıyormuş.

Şahan Gökbakar'dan YouTube açıklaması: Tüm gelir yangın mağdurlarına gidecekŞahan Gökbakar'dan YouTube açıklaması: Tüm gelir yangın mağdurlarına gidecek

Ben ailem ve şirketimiz adına yarın bir kamyon dolusu su, bebek bezi, bebek maması, kıyafet ve konserve gıdaları yarın
buradan yola çıkartacağım. Orada çok sevdiğim bir dostum var. Onunla buluşturacağım ve kendisi dağıtımı organize edecek. Bu benim izleyeceğim yol. Siz de yardım etmek isteyenler Kastamonu ve Sinop belediyelerinden gerekli adresleri temin edebilirler. Kastamonu, Bozkurt, Sinop gönlümüz sizinle. Acınızı paylaşıyoruz. Allah yardımcınız olsun. Bütün Türkiye'nin gönlü ve kalbi sizinle"


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Anahtar Kelimeler:
sel Kastamonu Sinop Şahan Gökbakar
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