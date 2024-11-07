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  4. Sahilde bir anda ortaya çıkan siyah toplar herkesi meraklandırdı! Kaynağını henüz bulamadılar: "Son derece kötü kokuyorlardı

Sahilde bir anda ortaya çıkan siyah toplar herkesi meraklandırdı! Kaynağını henüz bulamadılar: "Son derece kötü kokuyorlardı

Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
07.11.2024 15:17
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Avustralya'nın Sidney bölgesindeki sahilde bir anda ortaya çıkan siyah toplar sosyal medyadan paylaşılınca gündem yarattı. Yetkililer sahile vuran siyah topların tuhaf bir madde karışımı olduğunun belirlendiğini söyledi. Siyah toplarla ilgili soruşturma başlatırken Sidney'deki plajlar kapatıldı.

Sahilde bir anda ortaya çıkan siyah toplar herkesi meraklandırdı! Kaynağını henüz bulamadılar: "Son derece kötü kokuyorlardı

MYNET|DIŞ HABERLER Avustralya'nın Sidney bölgesindeki sahile yayılan siyah toplarla ilgili soruşturma başlatıldı. Bilim insanları siyah topların insan dışkısı, ilaçlar ve kimyasallardan oluştuğunu söyledi. Yapılan açıklamada siyah toplar, kanalizasyon sistemlerinde bulunan ve çoğunlukla katılaşmış yağ ve tuvaletlere atılan kişisel hijyen ürünlerinden oluşan büyük katı atık kütleleri olarak tanımlandı.

"İNSAN ATIKLARIYLA TUTARLI"

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New South Wales Üniversitesi kimya profesörü Jon Beves, ABC'ye yaptığı açıklamasında siyah topların son derece kötü koktuğunu ve bunların insan atıklarıyla tutarlı olduğunu söyledi. Topların kesin kaynağı henüz bilinmezken, kesin sonuçların önümüzdeki hafta açıklanması bekleniyor.

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Siyah topların kaynağına ilişkin olarak net bir bilgilerinin bulunmadığını belirten Beves, "Bunun yerel kanalizasyon sistemimizden mi geldiğini, bir tekneden mi boşaltıldığını, kanalizasyonlardan yağmur suyuna mı karıştığını veya gerçekten bilmediğimiz başka bir kaynağı olup olmadığını bilmiyorum" dedi.

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