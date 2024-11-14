Sahilde yürürken bir anda fark etti! TikTok'ta 46 milyon izlendi... Kimse ne olduğunu anlayamadı: Meğerse köpekbalığı yumurtasıymış

MYNET|DIŞ HABERLER TikTok'ta "california.shelling" kullanıcı adıyla paylaşım yapan Rebecca isimli bir kadın sahilde yürüyüş yaptığı sırada karşısına çıkan siyah bir nesneyi gösterdi. Sahilde garip bir nesneyi eline alıp ne olduğunu açıkladığında birçok kişi şaşkına döndü. Çünkü genç kadın elindeki siyah nesnenin köpekbalığı yumurtası olduğunu belirtti.

Sosyal medyada köpekbalığı yumurtasının görüntüsünü paylaşan genç kadın gönderisine, "Bazı köpekbalıkları canlı olarak yavrularını doğurur, bazıları ise yumurtlar. Kaliforniya boynuz köpekbalıklarının anneleri bu tirbuşon yumurta kasalarını yumurtluyor. Çıktığında oldukça esnektir ancak zamanla sertleşir. Umarım bu küçük adam bunu başarır!" notunu ekledi.

Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü gönderiyi yorum ve beğeni yağmuruna tuttu. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Hayatımda ilk kez görmüş olmanın şokunu yaşıyorum" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Bunu hiç beklemiyordum" yorumunu yaptı.