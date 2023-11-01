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    4. Sahile vuran gizemli top merak uyandırdı! "Başka bir dünyadan" olduğunu söylediler ama gizemini koruyor

    Sahile vuran gizemli top merak uyandırdı! "Başka bir dünyadan" olduğunu söylediler ama gizemini koruyor

    01.11.2023 07:45 | Son Güncelleme:
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    Metal detektörü Phil Morris, sahillerde tarama yaparken devasa metalik topa rastladı. Sosyal medyadan görüntülerin paylaşılmasından sonra kullanıcıların büyük bir bölümü devasa metal topun dünya dışı oluşum olabileceğini savunurken nesne gizemini korumaya devam ediyor.

    Sahile vuran gizemli top merak uyandırdı! "Başka bir dünyadan" olduğunu söylediler ama gizemini koruyor

    Avustralya'nın Queensland kentinin kuzey sahilini tarayan Phil Morris, sahilde tuhaf görünümlü bir metal top gördü. Sahilde bir anda karşısına çıkan gizemli topun kökenine dair araştırmalarına devam eden Morris görüntüleri sosyal medyadan paylaşmayı ihmal etmedi. Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü topun insansız bir hava aracının parçası olabileceğini dile getirdi. Ancak Morris günlerde süren araştırmanın sonucunda benzer bir metalik topun on yıl önce Namibya'da bulunduğu ortaya çıkarttı.

    "HEMEN HEMEN HER ŞEYİ BULDUĞUMU SANIYORDUM"

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    Yahoo'ya konuşan Morris, "Metalin bir aşamada aşırı derecede sıcak olduğunu ona bakarak biliyordum. Bu ağır metal topun en sonunda karaya çıkmadan önce okyanusa çarpmış olma ihtimalinin yüksek olduğuna inanıyorum. 40 yıl boyunca ülke genelindeki sahillerde metal parçası tarayan bir kişi olarak hemen hemen her şeyi bulduğumu sanıyordum ama bu beni de şaşırttı" dedi.

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    Avustralya dedektör metal

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