Şahmaran dizisinin 2. sezonun kamera arkası görüntüleri paylaşıldı! Hayranlarını mutlu eden kareler...

Serenay Sarıkaya, Burak Deniz ve Mert Ramazan Demir'in başrolünde yer aldığı Şahmaran dizisi ikinci sezonuyla da hayranlarından tam not almayı başardı. Netflix'in resmi X (Twitter) hesabından ikinci sezonuyla beğeni toplayan Şahmaran dizisinin kamera arkası görüntüleri yayınlandı.

ŞAHMARAN 2. SEZON KONUSU

Yüzyıllardır beklenen kehanet gerçekleşmiş, Şahsu’nun bedeninde Şahmaran uyanmaya başlamıştır. Bu uyanışın tamamlanması için geçilecek zorlu sınavlar vardır. Öte yandan Lilith, lanetlendiği kuyudan çıkar ve aşk uğruna yaşadığı ihanetin öcünü almaya artık hazırdır. Yüzyıllar sonra döndüğü bu yeni dünyayı tanımaya çalışırken ona Cihan eşlik edecektir. Lilith’in öfkesi yüzünden Maran’ın bu dünyada Şahsu’dan başka hiç kimsesi kalmamıştır. Şahsu ve Maran bu savaşta aşkları ile de sınanırken, Şahmaran ve Lilith ‘Evrenin Döngüsü’ üzerine olan mücadelelerinden vazgeçmeyeceklerdir.