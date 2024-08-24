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    4. Şahmaran dizisinin 2. sezonun kamera arkası görüntüleri paylaşıldı! Hayranlarını mutlu eden kareler...

    Şahmaran dizisinin 2. sezonun kamera arkası görüntüleri paylaşıldı! Hayranlarını mutlu eden kareler...

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    24.08.2024 15:47
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    Serenay Sarıkaya, Burak Deniz ve Mert Ramazan Demir'in başrolünde yer aldığı Şahmaran dizisi 2. sezonuyla 8 Ağustos'ta hayranlarıyla buluşmuştu. Şahmaran kehanetinden yola çıkan dizinin yeni sezon bölümleri beğeni toplarken hayranlarıyla kamera arkası görüntüleri paylaşıldı. O anlar sosyal medyada gündem yarattı.

    Serenay Sarıkaya, Burak Deniz ve Mert Ramazan Demir'in başrolünde yer aldığı Şahmaran dizisi ikinci sezonuyla da hayranlarından tam not almayı başardı. Netflix'in resmi X (Twitter) hesabından ikinci sezonuyla beğeni toplayan Şahmaran dizisinin kamera arkası görüntüleri yayınlandı.

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    ŞAHMARAN 2. SEZON KONUSU

    Yüzyıllardır beklenen kehanet gerçekleşmiş, Şahsu’nun bedeninde Şahmaran uyanmaya başlamıştır. Bu uyanışın tamamlanması için geçilecek zorlu sınavlar vardır. Öte yandan Lilith, lanetlendiği kuyudan çıkar ve aşk uğruna yaşadığı ihanetin öcünü almaya artık hazırdır. Yüzyıllar sonra döndüğü bu yeni dünyayı tanımaya çalışırken ona Cihan eşlik edecektir. Lilith’in öfkesi yüzünden Maran’ın bu dünyada Şahsu’dan başka hiç kimsesi kalmamıştır. Şahsu ve Maran bu savaşta aşkları ile de sınanırken, Şahmaran ve Lilith ‘Evrenin Döngüsü’ üzerine olan mücadelelerinden vazgeçmeyeceklerdir.

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    Anahtar Kelimeler:
    Serenay Sarıkaya şahmaran
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