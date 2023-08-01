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  4. Sahneye çıkmak için 3 milyon euro istemişti! Popstar Ajdar'ın razı olduğu ücret herkesi şaşırttı! O görüntüler sosyal medyayı salladı

Sahneye çıkmak için 3 milyon euro istemişti! Popstar Ajdar'ın razı olduğu ücret herkesi şaşırttı! O görüntüler sosyal medyayı salladı

01.08.2023 10:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Nane nane, Çikita Muz, Şahdamar şarkılarıyla dillere pelesenk olan Ajdar, bir mekanda sahne almak için istediği 3 milyon 750 bin euro ile sosyal medyanın gündemine oturmuştu. Ajdar'ın şimdi de turistik bir kafeteryada şarkı söylediği dakikalar ortaya çıktı. Ajdar'ın 4 saat boyunca şarkı söylemek için razı olduğu ücreti duyanlar çok şaşırdı.

Bir dönem şarkılarıyla sık sık gündeme gelen Popstar Ajdar, Beylikdüzü'nde bir mekanın açılış etkinliğine katılmak için euro üzerinden ücret talep etmişti. Kendisini artık 'Hiperstar' olarak tanımlayan Ajdar'ın sahne ücreti herkesi şaşırtmıştı.

Sosyal medyada bir kullanıcı Ajdar'ı aradığı anları paylaştı. Şahıs, mekanının açılışı için çıkmasını istedi. Ajdar'ın sahneye çıkmak için saatlik 3 milyon 750 bin Euro istemesi şaşırttı.

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4 SAAT İÇİN ALDIĞI ÜCRET...

Sosyal medyaya düşen en son görüntülerde Ajdar'ın talep ettiği 3 milyon 750 bin euro yerine turistik bir kafeteryada 80 TL'ye 4 saat boyunca şarkı söylediği ortaya çıktı. O görüntüler sosyal medyada kısa sürede gündem oldu.

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