Sahte doktor vakası! Ailesi de dahil olmak üzere herkesi ‘Doktorum’ diyerek kandırdı... Sağlık kontrolleri yapıp reçete bile yazdı

Amerika Birleşik Devletleri’nin New Jersey eyaletindeki bir sağlık ocağında Mart 2022'den Haziran 2023'e kadar 15 ay boyunca akrabasının adını ve lisansını kullanarak hastaları tedavi eden bir sahte doktor yakalandı. 62 yaşındaki kadının kendisini Dr. Fe Almazon-Condit olarak tanıttığı açıklandı. Bu kişinin Macburnie’nın bir akrabası olduğu ifade edildi.

TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

26 Temmuz'da tutuklanan Macburnie hakkında lisanssız doktorluk, sahtecilik, sağlıkta dolandırıcılık ve kırmızı reçeteli ilaçların dağıtımından dava açıldı. 62 yaşındaki sahte doktor Ocean County Hapishanesi'ne nakledildi.