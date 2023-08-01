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    4. Sahte doktor vakası! Ailesi de dahil olmak üzere herkesi ‘Doktorum’ diyerek kandırdı... Sağlık kontrolleri yapıp reçete bile yazdı

    Sahte doktor vakası! Ailesi de dahil olmak üzere herkesi ‘Doktorum’ diyerek kandırdı... Sağlık kontrolleri yapıp reçete bile yazdı

    01.08.2023 15:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

    Amerika Birleşik Devletleri’nde herhangi bir tıbbi eğitimi olmayan 62 yaşındaki Maria Macburnie ailesi de dahil olmak üzere herkesi kandırarak bir sağlık ocağında görev yaptı. Mart 2022-Haziran 2023 tarihleri arasında bir akrabasının tıp diplomasını çalarak doktorluk yapan Macburnie, sağlık kontrolleri yapıp reçete bile yazdı. Sonunda ise yakayı ele veren Maria Macburnie tutuklandı.

    Amerika Birleşik Devletleri’nin New Jersey eyaletindeki bir sağlık ocağında Mart 2022'den Haziran 2023'e kadar 15 ay boyunca akrabasının adını ve lisansını kullanarak hastaları tedavi eden bir sahte doktor yakalandı. 62 yaşındaki kadının kendisini Dr. Fe Almazon-Condit olarak tanıttığı açıklandı. Bu kişinin Macburnie’nın bir akrabası olduğu ifade edildi.

    TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

    26 Temmuz'da tutuklanan Macburnie hakkında lisanssız doktorluk, sahtecilik, sağlıkta dolandırıcılık ve kırmızı reçeteli ilaçların dağıtımından dava açıldı. 62 yaşındaki sahte doktor Ocean County Hapishanesi'ne nakledildi.

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    Doktor Amerika

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