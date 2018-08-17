Sahte tıp merkezlerine polis baskını

SERTAÇ BULUR/ORHAN ONUR GEMİCİ - Başkentte, yasa dışı muayenehanelerde Suriye uyruklu kişileri 15 lira karşılığında muayene eden 8 kişi, polisin operasyonuyla gözaltına alındı. Operasyonlarda, çok sayıda tıbbi ilaç ve malzeme ele geçirildi.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Suriye uyruklu kişilerin Altındağ'da insan sağlığını tehdit eden koşullarda yasa dışı muayene işlettiğini ve sahte ilaç satışı yaptıklarını tespit etti.

Aynı bölgede diş ve kadın doğum muayenehanesi olarak kullanılan ve yasa dışı ilaç satışı yapılan beş farklı adrese operasyon düzenlendi.

Adreslerde yapılan aramalarda, 3 adet ultrason cihazı, iki adet diş tedavi ünitesi, 8 adet diş ünitesi, bin 943 adet diş çekiminde kullanılan araç, 24 bin 171 karekodlu tıbbi ilaç, 10 bin 367 uyarıcı artırıcı hap ve 28 adet Türkiye'de satışı yasak olan düşük hapı ele geçirildi.

Operasyonlarda Suriye uyruklu 8 şüpheli de gözaltına alındı.

- Yasa dışı muayenenin ücreti 15 lira