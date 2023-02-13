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Sakarya'da 70 düzensiz göçmen yakalandı

13.02.2023 03:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sakarya'da yol kenarında tırdan indirilen düzensiz göçmenlerden 70'i yakalandı. Jandarma ekipleri, kaçan diğer düzensiz göçmenleri yakalamak için çalışma başlattı.

Sakarya'da 70 düzensiz göçmen yakalandı

Sakarya'da otoyolun Akyazı kesiminde bulundukları tırdan indirilen düzensiz göçmenlerden 70'i yakalandı, kaçanların yakalanması için çalışma başlatıldı.

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinden yasa dışı yollarla yurda giren düzensiz göçmenleri taşıyan tırın sürücüsü, Balballı Mahallesi'nin girişinde yabancı uyrukluları yol kenarında indirdi.

Kalabalık grubu gören mahalle sakinleri, durumu jandarma ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen jandarma ekipleri ve mahalleliler, Afganistan uyruklu 70 kişiyi yakaladı.

Bedilkadirbey Mahallesi Yaşam Merkezi alanına getirilen düzensiz göçmenler, üst aramalarının ardından otobüslerle İl Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.

Ekipler, kaçan diğer düzensiz göçmenlerin yakalanması için çalışma başlattı.

Öte yandan düzensiz göçmenleri götürmek için gelen ticari ve korsan taksi olduğu değerlendirilen araçların sürücüleri de jandarma ekiplerince yakalandı.

Düzensiz göçmenler, jandarmadaki işlemlerinin ardından Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edilecek.

Bedilkadirbey Mahallesi Muhtarı Ercai Pınar, gazetecilere, bir tırdan mahalle girişine kalabalık düzensiz göçmen grubunun bırakıldığını söyledi.

Pınar, durumu jandarmaya bildirdiklerini belirterek, "Yaklaşık 60-70 kişiyi jandarma ve vatandaşlarla yakalayıp bir araya getirdik. Diğerlerini de arıyoruz. Bölgede civar mahallelere de yayıldılar. Jandarma ekipleri çalışma yapıyor. İstanbul ve Gebze bölgesinden ticari taksiler geldi. Onların da bir kısmı yakalandı. Konum üzerinden buraya gelen taksiler, dörder beşer kişi halinde götüreceklerdi." diye konuştu. (AA)

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