Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde bulunan bir mağarada çok sayıda insana ait kafatası ve kemik tespit edildi. Olayla ilgili Silvan Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılırken, mağaradan alınan kemik parçalarının incelenmesinin ardından Adli Tıp Kurumuna gönderileceği öğrenildi.

MAĞARADA ÇOK SAYIDA İNSAN KEMİĞİ BULUNDU

Silvan ilçesine bağlı kırsal Boyunlu Mahallesi'ndeki bir mağarada çok sayıda insan kafatası ve kemiği bulundu.

Durumun yetkililere bildirilmesinin ardından Silvan Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Bölgeye jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi.

DHA

Bölgeye ulaşan jandarma ekipleri, mağaranın çevresinde güvenlik önlemleri aldı. Bir Cumhuriyet savcısının da katılımıyla mağara içerisinde inceleme gerçekleştirildi.

DHA

KEMİK PARÇALARI ADLİ TIP KURUMUNA GÖNDERİLECEK

Mağaradan alınan kemik parçalarının, incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumuna gönderileceği bildirildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA | Bu içerik Sariye Nur Dönmez tarafından yayına alınmıştır