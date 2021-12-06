Sakarya'da korkunç kaza! Kafası camdan dışarı çıktı

Kaza, Yayla Mahallesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, C.Ö. idaresindeki hafif ticari araç ile T.M. idaresindeki otomobil çarpıştı. Kaza esnasında C.Ö. idaresindeki araçta yolcu olarak bulunan ve emniyet kemeri takılı olmadığı öğrenilen 18 yaşındaki T.H.K.’nın kafası ön camdan dışarıya çıktı. Kazanın haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

AĞIR YARALANDI

Çarpışmanın etkisi ile kafası camdan dışarıya çıkan T.H.K. boynunda oluşan kesik sebebi ile ağır yaralandı. Sürücü C.Ö. ile ağır yaralanan T.H.K. olay yerine ulaşan sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahaleleri sonrasında hastaneye kaldırıldı.

KAZAYLA İLGİLİ İNCELEME BAŞLATILDI

Emniyet kemeri takılı olmadığı için kafasını cama çarptığı esnada boynunda kesik oluşan T.H.K., Kocaali Devlet Hastanesinde yapılan ilk müdahale sonrasında Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

