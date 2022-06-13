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Sakarya'da minibüste iğrenç olay! 'Ağlamaktan halim kalmadı'

13.06.2022 13:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sakarya'da dolmuşta iğrenç bir olay yaşandı. Yolculuk sırasında 26 yaşındaki genç bir kız, bir kişinin fiziksel tacizine uğradı. Genç kız, kendisini taciz eden kişiyi kayıt altına alırken o sırada şüpheli kişi dolmuştan inerek uzaklaştı. Genç kız, sosyal medyadan görüntüleri "Ağlamaktan halim kalmadı" diyerek paylaşırken gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Sakarya Serdivan'da 26 yaşındaki genç kız dolmuşta yolculuk yaptığı sırada tacize uğradı. Kendisini tacizde bulunan kişiyi kayda alana genç kız, o görüntüleri sosyal medyadan "Ağlamaktan halim kalmadı" diyerek paylaştı. Harekete geçen ekipler şüpheliyi yakalayıp gözaltına aldı.

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"SİZ NE YAPTIĞINIZI ZANNEDİYORSUNUZ?"

Olay, geçtiğimiz günlerde Serdivan-Adapazarı arasında yolcu taşımacılığı yapan dolmuşlarda meydana geldi. İddiaya göre, 26 yaşındaki genç kız, arkasında oturan adamın fiziksel tacizine uğradı. Durum üzerine cep telefonunu çıkartan genç, kendisine taciz ettiğini iddia ettiği kişiyi kayıt altına aldı. Bu esnada ise adam hemen dolmuştan inerek uzaklaştı. Gencin telefon kaydında, “Siz ne yaptığınızı zannediyorsunuz? Gel buraya" dediği, o esnada ise şüphelinin, “Çekme beni, bırak” diyerek dolmuştan inerek uzaklaştığı görüldü.

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"AĞLAMAKTAN HALİM KALMADI"

Tacize uğradığını iddia eden genç, “Lütfen bu pisliği yayınlar mısınız? Bugün Serdivan dolmuşunda fiziksel taciz etti. Şikâyet ettim. Bulunması için lütfen destek verin. Herkes görsün tanısın, bunun gibiler yüzünden artık evimizden annemize bile gidemeyecek miyiz? Sesimizi duyun, duyurun lütfen. Ağlamaktan halim kalmadı, yanına kâr kalmasın, başka kadınlara kızlara da aynısını yapmasın” diyerek sosyal medyada görüntüleri paylaştı.

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GÖZALTINA ALINIP TUTUKLANDI

Gencin şikâyeti ve paylaşımı üzerine harekete geçen ekipleri görüntüleri inceledi. Gencin ifadesi ve görüntülerin incelenmesinin ardından şüphelinin E.K. olduğu tespit edildi. Şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri sonrasında adliyeye sevk edilen şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA

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Anahtar Kelimeler:
Sakarya taciz
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