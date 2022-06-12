Cerrahpaşa'da iğrenç taciz! Hemşirelere cinsel organını gösterdi

İğrenç olay İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi'nin bir bölümü tadilatta ve inşaat halinde olan Yoğun Bakım Bölümü'nde 9 Haziran Perşembe günü saat 14.50 sıralarında yaşandı.

HEMŞİRELERE CİNSEL ORGANINI GÖSTERDİ

İddialara göre, Simge Ş. (24) ve Hande Ş. (24) isimli iki hemşireye cinsel organını gösterdi.

GÖZALTINA ALINDI

Sabah'ta yer alan habere göre; hemşirelerin polislere şikâyetçi olması üzerine İstanbul polisi tarafından olayın yaşandığı hastanede yakalanarak gözaltına alındı.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki yasal işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Özbekistan uyruklu şüpheli Pandi E.'nin inşaatlarda çalıştığı fakat hastanenin inşaatında görevli olmadığı iddia edildi.



