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Sakarya’daki kazada 7 ve 11 yaşındaki kardeşler hayatını kaybetti

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.11.2019 01:09 | Son Güncelleme

Sakarya’nın Karasu ilçesinde iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 7 ve 11 yaşındaki kız kardeşler hayatını kaybetti. Kazada 2’si ağır olmak üzere toplamda 3 kişinin ise hastanedeki tedavileri sürüyor.

Kaza, Karasu ilçesi Limandere Mahallesi çıkış kavşağında meydana geldi. Karasu ilçe istikametine giden Mevlüt U. idaresindeki panelvan tipi araç ile kavşaktan yola çıkmak isteyen Yasemin T. idaresindeki otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle araçlar savruldu. Otomobilde bulunan ve sürücü Yasemin T.’nin 11 yaşındaki kızı Kardelen Şahin olay yerinde hayatını kaybederken, 7 yaşındaki kızı Melisa Şahin ise ağır yaralı olarak kaldırıldığı Ferizli Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti.

2 YARALININ DURUMU AĞIR

Olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince otomobilde bulunan diğer yaralılar sürücü Yasemin T. ile 20 yaşındaki Barış D. ve 16 yaşındaki Nail K. ilk müdahalelerinin ardından Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Anne Yasemin T. ile 16 yaşındaki Nail K.’nin ise durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilirken, kaza ile ilgili inceleme sürüyor. (İHA)

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Sakarya’daki kazada 7 ve 11 yaşındaki kız kardeşler hayatını kaybettiSakarya’daki kazada 7 ve 11 yaşındaki kız kardeşler hayatını kaybetti
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sakarya Kaza 2 kardeş öldü

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