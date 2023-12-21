SAKLA BENİ 8. BÖLÜM İZLE! Star TV Sakla Beni yeni bölüm ne zaman? Son bölüm özeti ve perşembe günü dizileri

Sakla Beni dizisi yeni bölümü ile merak edildi. İlk bölümüyle büyük ses getiren ve Uraz Kaygılaroğlu, Cemre Baysel, Asude Kalebek ve Şenay Gürler'in başrolleri paylaştığı dizi perşembe akşamları ekrana geliyor. Star TV'de yayınlanan dizinin sekizinci bölüm detayları araştırılıyor. İşte Sakla Beni 8. bölüm izle ekranı ve Star TV yayın akışı...

SAKLA BENİ YENİ BÖLÜM NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Sakla Beni dizisi Star TV'de yayınlanıyor. Merakla beklenen dizi bu akşam 8. bölümüyle izleyiciyle buluşacak. Sakla Beni, saat 20.00'de ekrana gelecek. Merakla beklenen dizi perşembe akşamları yayınlanıyor.

SAKLA BENİ 7. BÖLÜM ÖZETİ

İncila'yı kaybetmek istemeyen Mete, Naz'ın ona olan bağlılığını öne sürerek İncila'nın gitmesini engeller. İçinde sıkışıp kaldığı tüm çıkmazlardan ancak böyle kurtulabileceğini düşünen İncila, Mete'nin bu beklenmedik hamlesiyle yeniden büyük bir kapana kısılır ve kendini bir anda Kadir ile nişanlanırken bulur. Otoritesinin önemsenmediğini düşünen Kont Ziya, kimin torunu olduğunu Mete'ye sert bir şekilde hatırlatırken, ev halkına uyulmasını istediği keskin kuralları duyurur. Onu yalnız bıraktığı için Naz'ın hışmına uğrayan İncila, sözlendirildiği gerçeğini Naz ve Mete'ye söylemek zorunda kalır. Bu haber ikisini de şaşkınlığa uğratırken, Filiz'in bu işte parmağı olduğunu öğrenirler.

SAKLA BENİ 8. BÖLÜM İZLE!

Gitgide büyüyen gerginliği sonlandırmak isteyen İncila'nın Kadir ile evlenmek istediğini söylemesi Mete ve Naz için sarsıcı bir gelişme olur. İncila'nın bu kararı özgürce almadığını düşünen Naz onu ikna etmeye çabalarken İncila ve Naz arasında ilk kez büyük bir yüzleşme yaşanır. İncila'nın Kadir ile evlenecek olmasını kabul etmek istemeyen Mete, çıkar yol aramayı sürdürürken Kadir'in yaptığı baskının haberini alan Kont Ziya duruma kendi yöntemleriyle el koyar. Dedesinin desteğini almak Mete'yi memnun etse de, Kadir ile karşı karşıya gelen Kont Ziya'nın aldığı tavır hiç de Mete'nin umduğu gibi olmaz.

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Benim Tatlı Yalanım

09:00 Sabahın Sultanı Seda Sayan

13:30 Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak

16:15 En Güzel Bölüm

16:15 Söz

18.15 Star Haber

19:00 Sakla Beni

20:00 Sakla Beni







