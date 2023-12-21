MAGAZİN

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Dizi
  4. SAKLA BENİ 8. BÖLÜM İZLE! Star TV Sakla Beni yeni bölüm ne zaman? Son bölüm özeti ve perşembe günü dizileri

SAKLA BENİ 8. BÖLÜM İZLE! Star TV Sakla Beni yeni bölüm ne zaman? Son bölüm özeti ve perşembe günü dizileri

21.12.2023 19:41 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sakla Beni 8. bölüm izle ekranı sorgulanıyor. Star TV'nin sevilen dizisi bu akşam sekizinci bölümü ile izleyiciyle buluşacak. Uraz Kaygılaroğlu, Cemre Baysel, Nazım Namidar gibi isimleri kadrosunda bulunduran dizinin konusu ve oyuncularının yanı sıra yayın saati de merak edildi. 'Sakla Beni yeni bölüm ne zaman, Sakla Beni saat kaçta' sorularına yanıt aranıyor. Peki, Sakla Beni yeni bölüm ne zaman, saat kaçta? Son bölüm özeti ve Sakla Beni 8.bölüm full izle ekranı!

Sakla Beni dizisi yeni bölümü ile merak edildi. İlk bölümüyle büyük ses getiren ve Uraz Kaygılaroğlu, Cemre Baysel, Asude Kalebek ve Şenay Gürler'in başrolleri paylaştığı dizi perşembe akşamları ekrana geliyor. Star TV'de yayınlanan dizinin sekizinci bölüm detayları araştırılıyor. İşte Sakla Beni 8. bölüm izle ekranı ve Star TV yayın akışı...

SAKLA BENİ YENİ BÖLÜM NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Sakla Beni dizisi Star TV'de yayınlanıyor. Merakla beklenen dizi bu akşam 8. bölümüyle izleyiciyle buluşacak. Sakla Beni, saat 20.00'de ekrana gelecek. Merakla beklenen dizi perşembe akşamları yayınlanıyor.

SAKLA BENİ 7. BÖLÜM ÖZETİ

İncila'yı kaybetmek istemeyen Mete, Naz'ın ona olan bağlılığını öne sürerek İncila'nın gitmesini engeller. İçinde sıkışıp kaldığı tüm çıkmazlardan ancak böyle kurtulabileceğini düşünen İncila, Mete'nin bu beklenmedik hamlesiyle yeniden büyük bir kapana kısılır ve kendini bir anda Kadir ile nişanlanırken bulur. Otoritesinin önemsenmediğini düşünen Kont Ziya, kimin torunu olduğunu Mete'ye sert bir şekilde hatırlatırken, ev halkına uyulmasını istediği keskin kuralları duyurur. Onu yalnız bıraktığı için Naz'ın hışmına uğrayan İncila, sözlendirildiği gerçeğini Naz ve Mete'ye söylemek zorunda kalır. Bu haber ikisini de şaşkınlığa uğratırken, Filiz'in bu işte parmağı olduğunu öğrenirler.

ezgif.com-webp-to-jpg (3)

SAKLA BENİ 8. BÖLÜM İZLE!

Gitgide büyüyen gerginliği sonlandırmak isteyen İncila'nın Kadir ile evlenmek istediğini söylemesi Mete ve Naz için sarsıcı bir gelişme olur. İncila'nın bu kararı özgürce almadığını düşünen Naz onu ikna etmeye çabalarken İncila ve Naz arasında ilk kez büyük bir yüzleşme yaşanır. İncila'nın Kadir ile evlenecek olmasını kabul etmek istemeyen Mete, çıkar yol aramayı sürdürürken Kadir'in yaptığı baskının haberini alan Kont Ziya duruma kendi yöntemleriyle el koyar. Dedesinin desteğini almak Mete'yi memnun etse de, Kadir ile karşı karşıya gelen Kont Ziya'nın aldığı tavır hiç de Mete'nin umduğu gibi olmaz.

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Benim Tatlı Yalanım
09:00 Sabahın Sultanı Seda Sayan
13:30 Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak
16:15 En Güzel Bölüm
16:15 Söz
18.15 Star Haber
19:00 Sakla Beni
20:00 Sakla Beni


Mynet’te ilginizi çeken kategorileri özelleştirin ve kendiniz için kişiselleştirin…


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Fox'ta yayına girmişti! RTÜK'ten açıklamaFox'ta yayına girmişti! RTÜK'ten açıklama
Hastaneye kaldırıldı! Hastalığını açıkladıHastaneye kaldırıldı! Hastalığını açıkladı
Kemal Doğulu'dan 'teşhircilik' sözlerine olay yanıt: "İsteyen istediği yerini gösterir!"Kemal Doğulu'dan 'teşhircilik' sözlerine olay yanıt: "İsteyen istediği yerini gösterir!"
Anahtar Kelimeler:
perşembe dizileri star tv yayin akisi Sakla Beni dizisi Sakla Beni yeni bölüm Oyuncu ele
En Çok Okunan Haberler
Borsada 10 milyon TL kaybeden emlakçı dehşet saçtı!

Borsada 10 milyon TL kaybeden emlakçı dehşet saçtı!

Herkes İstanbul'u beklerken AK Parti'den sürpriz Ankara hamlesi! 'Eski bakan ikna edildi' iddiası...

Herkes İstanbul'u beklerken AK Parti'den sürpriz Ankara hamlesi! 'Eski bakan ikna edildi' iddiası...

Prag'ta üniversiteye silahlı saldırı! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Prag'ta üniversiteye silahlı saldırı! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Yeni lig kuruluyor! Türkiye'den F.Bahçe ve Başakşehir ilk bildirimi yaptı

Yeni lig kuruluyor! Türkiye'den F.Bahçe ve Başakşehir ilk bildirimi yaptı

142,5 milyar dolara ulaştı! Özgür Demirtaş'tan dikkat çeken paylaşım

142,5 milyar dolara ulaştı! Özgür Demirtaş'tan dikkat çeken paylaşım

Hakemin raporu ortaya çıktı! F.Bahçe bambaşka bir yöntemle Tahkim'e gidiyor

Hakemin raporu ortaya çıktı! F.Bahçe bambaşka bir yöntemle Tahkim'e gidiyor

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Çocuklarına işkence yaptı! 'Cinler tarafından ele geçirilmişti'

Çocuklarına işkence yaptı! 'Cinler tarafından ele geçirilmişti'

Skechers ayakkabı, Homend robot süpürge... A101 Kataloğu burada!

Skechers ayakkabı, Homend robot süpürge... A101 Kataloğu burada!

Yunanistan'dan sonra bir de Amerika'da!

Yunanistan'dan sonra bir de Amerika'da!

Cani anne açlıktan öldürdüğü oğlunun görüntüsüne dayanamadı

Cani anne açlıktan öldürdüğü oğlunun görüntüsüne dayanamadı

Ömür boyu garantili! Stanley kalitesiyle tanışmanın tam zamanı

Ömür boyu garantili! Stanley kalitesiyle tanışmanın tam zamanı

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.