SAKLA BENİ 9. BÖLÜM STAR TV CANLI İZLE! Yalı Çapkını ve Sakla Beni birleşiyor mu, yeni bölüm ne zaman? Son bölüm özeti

Sakla Beni dizisi yeni bölümü ile merak edildi. İlk bölümüyle büyük ses getiren ve Uraz Kaygılaroğlu, Cemre Baysel, Asude Kalebek ve Şenay Gürler'in başrolleri paylaştığı dizi perşembe akşamları ekrana geliyor. Star TV'de yayınlanan dizinin dokuzuncu bölüm detayları araştırılıyor. İşte Sakla Beni 9. bölüm izle ekranı ve Star TV yayın akışı...

SAKLA BENİ YENİ BÖLÜM NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Sakla Beni dizisi Star TV'de yayınlanıyor. Merakla beklenen dizi bu akşam 9. bölümüyle izleyiciyle buluşacak. Sakla Beni, saat 20.00'de ekrana gelecek. Merakla beklenen dizi perşembe akşamları yayınlanıyor.

YALI ÇAPKINI SAKLA BENİ BİRLEŞİYOR MU?

Ceyda Düvenci'nin sunduğu "Bambaşka Sohbetler" programında konuk olan İrem Altuğ, Sultan rolüyle dikkat çektiği "Yalı Çapkını" dizisi ile ilgili önemli bir gelişmeyi izleyicilerle paylaştı. Düvenci, programda yaptığı açıklamada, kendi başrolünü oynadığı "Sakla Beni" dizisi ile "Yalı Çapkını" dizisinin birleşeceğini duyurdu.

"Sakla Beni" dizisi ile "Yalı Çapkını"nın aynı yapım şirketi tarafından üretildiğini belirten Düvenci, bu nedenle iki dizi karakterinin ve hikayesinin bir araya geleceğini ifade etti. Daha önceki repliklerinde "Yalı Çapkını" karakterlerine göndermelerde bulunduğunu belirten Düvenci, izleyicilere sürpriz dolu bir birleşim vadetti.

SAKLA BENİ 9. BÖLÜM STAR TV CANLI İZLE!

Kont Ziya'nın yaptığı teklif herkesi şaşkınlığa uğratır. Güvenebileceği birilerine ihtiyaç duyan Kont Ziya bu hamlesiyle Kadir'i yanına çekerken, bir yandan da torunu Mete'ye bir ders vermeyi amaçlamaktadır. İncila'dan ayrılmamak için kesin bir çözüm arayışında olan Naz, Ziya'nın karşısına geçerek İncila'nın kendisi için ne kadar değerli olduğunu anlatır. Kont Ziya'nın davetlisi olarak akşam yemeğine gelen Kadir ve İncila stresli bir akşam geçirirken, beklenmedik bir misafirin gelişiyle ortam gerilir.

SAKLA BENİ 8. BÖLÜM ÖZETİ

Gitgide büyüyen gerginliği sonlandırmak isteyen İncila'nın Kadir ile evlenmek istediğini söylemesi Mete ve Naz için sarsıcı bir gelişme olur. İncila'nın bu kararı özgürce almadığını düşünen Naz onu ikna etmeye çabalarken İncila ve Naz arasında ilk kez büyük bir yüzleşme yaşanır. İncila'nın Kadir ile evlenecek olmasını kabul etmek istemeyen Mete, çıkar yol aramayı sürdürürken Kadir'in yaptığı baskının haberini alan Kont Ziya duruma kendi yöntemleriyle el koyar. Dedesinin desteğini almak Mete'yi memnun etse de, Kadir ile karşı karşıya gelen Kont Ziya'nın aldığı tavır hiç de Mete'nin umduğu gibi olmaz.

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Benim Tatlı Yalanım

09:00 Sabahın Sultanı Seda Sayan

13:30 Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak

16:15 En Güzel Bölüm

16:15 Söz

18.15 Star Haber

19:00 Sakla Beni

20:00 Sakla Beni





