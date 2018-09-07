Saklıkent Kanyonu macera tutkunlarını ağırlıyor

ALİ RIZA AKKIR - Muğla'nın Seydikemer ilçesindeki Saklıkent Kanyonu, dik yamaçlardan oluşan doğal parkuruyla her yıl çok sayıda macera tutkunu yerli ve yabancı turisti ağırlıyor. Kayadibi Mahallesi'nde bulunan ve Seydikemer Belediyesi tarafından işletilen kanyona yetişkin 7, öğrenci ise 3,5 liraya giriş yapıyor. 200 metrelik köprüyle Saklıkent Kanyonu'nun girişine ulaşan ziyaretçiler, eşsiz güzellikteki doğaya can veren sudan halat yardımıyla geçiyor. Turistler, burada küçüklü büyüklü şelaleler ve dik yamaçlardan oluşan doğal parkuru aşmanın heyecanını yaşıyor. Dik yamaçlar arasında yolculuk yapanlar, kanyon çıkışında rafting, zipline ve bungee jumping gibi aktivitelere de katılabiliyor. Kanyon ziyaretini tamamlayanlar dönüş yolunda yer alan bölge halkının açtığı işletmelerden yerel ürünler satın alabiliyor, yemek ve kar şerbetinden tatma fırsatı buluyor. Seydikemer Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Ali Türkan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kanyonun, her yıl olduğu gibi bu yıl da bölgeyi ziyaret eden yerli ve yabancı turistlerin en çok tercih ettiği yerler arasında olduğunu söyledi.

- "Kanyon, Allah vergisi bir güzelliğe sahip" Geçen yıl Saklıket Kanyonu'nu 510 bin kişinin ziyaret ettiğini hatırlatan Türkan, şöyle konuştu: "Ağustos sonu itibarıyla 438 bin kişi kanyonu ziyaret etti. Geçen yılın aynı ayları baz alındığında şu anda ziyaretçi sayısında yüzde 10'luk artış var. Bölgeye gelen ziyaretçilerin kanyonu görmesini ve bu keyfi yaşamasını arzu ediyoruz. Kanyon, Allah vergisi bir güzelliğe sahip. Kanyonun uzunluğu 18 kilometre olmasına rağmen başlangıcından 2 kilometrelik kısmı herkes tarafından gezilebilecek yapıya sahip. Geri kalan 16 kilometresi ise profesyonel kişilerin gidebileceği yapıda. Yer yer bin metreyi geçen kayaların arasından sadece gökyüzü görülebiliyor." Ziyaretçilerin kanyondan akan suda rafting, zipline ve bungee jumping gibi aktivitelere de katılabildiğini ifade eden Türkan, misafirlerin kanyon güzergahında yer alan işletmelerde ise yöreye özgü ürünleri tatma fırsatı bulabildiğini dile getirdi. Fransa'dan tatile gelen Yiğit Yekebaşlı, bir aylığına Türkiye'ye tatile geldiklerini, kanyonu ilk kez ziyaret ettiklerini söyledi.

Bodrum ve Fethiye'de tatil yaptıklarını son olarak Saklıkent Kanyonu'na geldiklerini anlatan Yelebaşlı, "Su çok soğuktu. Ayaklarım uyuştu ve mola bile verdik. Bizim gibi gurbetçilerin de muhakkak ziyaret etmesi gereken bir yer." dedi. - "Bir doğa harikası" Belçika’da gelen Sevil Ede, kanyonda rahatlatıcı bir ortam olduğunu ve insana farklı bir hava kattığını belirtti. Kanyonun Türkiye'nin en güzel yerlerinden olduğunu ifade eden Ede, "İlk defa ziyaret ettim. Kanyonun bazı yerlerinde güneş ışıkları çok küçük yerlerden geçiyor. Bir doğa harikası. Özellikle Belçika'da yaşayan arkadaşlarıma tavsiye edeceğim. Gelip bu güzelliği görmeliler." diye konuştu. Almanya'dan ailesiyle tatile gelen Meliha Özsoy, ilk kez geldiği kanyonun görülmeye değer harika bir yer olduğunu vurguladı. Özsoy, Almanya'ya döndüğünde arkadaşlarına kanyonu ziyaret etmeleri tavsiyesinde bulunacağını söyledi. Almaya'dan tatile gelen Melek Avcı da daha önce Fethiye ve Kaş'a geldiğini Saklıkent Kanyonu'nu ilk kez ziyaret etme fırsatı bulduğunu anlattı.