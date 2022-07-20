HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Salgında en dikkat çeken illerimizden biriydi! "Mümkünse toplum içine girmemeleri..."

Salgında en dikkat çeken illerimizden biriydi! "Mümkünse toplum içine girmemeleri..."

20.07.2022 10:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Büyükşehirlerde sokağa çıkma yasağı uygulanırken Zonguldak'ın da vaka oranındaki ciddi durum nedeniyle yasağın uygulandığı iller kapsamına alınması dikkatleri çekmişti. Koronavirüs vakalarının yeniden artışa geçmesiyle tedirginlik de yayılmaya başladı. Mayısta hiç Kovid-19 hastaları olmadığını belirten Bülent Ecevit Üniversitesi Hastanesi'nde görevli Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Hande Aydemir, mevcut durumu açıklayarak tehlikenin boyutunu ortaya koydu.

Zonguldak'ta panik yükseliyor! Prof. Dr. Hande Aydemir, şu anda hastanede yatan hastalarının çoğununu Kovid-19 testlerinin pozitif çıktığını belirterek "Bunların bir kısmı çok ciddi tutulumları olan zatürreli olgular. Yine hastalıktan korkuyoruz aslında" diye konuştu. Aydemir halsizlik, kırgınlık yakınmaları ya da ateşlenme gibi yakınması olan kişilerin mümkünse toplum içine girmemelerinin önemini vurguladı. Öte yandan İl Sağlık Müdürü Ertuğrul Güner'den ise maske tavsiyesi geldi. Güner ayrıca Zonguldak'taki vaka artışının Türkiye'deki artışla paralel olduğunu dile getirdi.

000a7fdfb9137a19d285c751694134fc

"MÜMKÜNSE TOPLUM İÇİNE GİRMEMELİLER"

Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Hande Aydemir ise özellikle son birkaç haftadır Covid-19 polikliniğinde zatürre ve Covid pozitif hastaları daha sık yatırarak tedavi etmeye başladıklarını belirtti. Prof. Dr. Aydemir yeni bir varyantın olmadığını ifade ederek, "Mayıs aylarında hiç Covid-19 saptanmış hastamız yoktu. Ancak şu an hastanemizde yatan pek çok hastamızın PCR testleri pozitif çıkıyor. Hatta bunların bir kısmı çok ciddi tutulumları olan zatürreli olgular. Yine hastalıktan korkuyoruz aslında. Yeni bir varyant yok ama bu olmayacağı anlamına gelmez. Çünkü virüs yayılmaya eğilimli, bulaşı oldukça yüksek ve sonuçta bulaştığı takdirde mutasyon geçirmeye elverişli bir virüs. Özellikle hasta olanların hastalık belirtisini kendisinde görenlerin halsizlik, kırgınlık yakınmaları ya da ateşlenme gibi yakınması olan kişilerin toplum içine mümkünse girmemeleri, girmek zorunda kalırlarsa maskeyle girmeleri en azından diğer sağlam kişilerin de bu mikroorganizmayla karşılaşmalarının önüne geçecektir" dedi.

1d57948870ea6e5c30f002754dfe4590

'MASKE, MESAFE, HİJYEN KURALLARINI UNUTTUK'

Kapalı ortamlarda maske takılmasının tekrar gündeme gelmesinin önemli olacağını söyleyen Prof. Dr. Aydemir, "Maske, mesafe ve hijyen kurallarını biraz unuttuk gibi. Bunları kesinlikle yeniden hatırlamamız gerekiyor. Özellikle 50 yaş üzerindeki hastalarımız, altta ciddi kalp, böbrek, karaciğer hastalığı gibi ya da bağışıklık sistemini baskılayan farklı durumları olan immun yetmezlikli hastalarımızın özellikle bu kurallara daha çok dikkat etmesi gerekiyor. Yine bizim gibi sağlık çalışanlarının maske, mesafe ve hijyen kurallarına çok daha dikkat etmesi gerekiyor" diye konuştu.

9e1bc5675a0dcc990e536995541e1194

'HASTALIĞIN ÖLÜMCÜL OLMA RİSKİNİ KESİNLİKLE AZALTIYOR'

Hatırlatma dozlarının önemine dikkat çeken Prof. Dr. Aydemir, "Herkesin e-Nabız'dan bakıp üzerine tanımlı olan aşılarını zamanında yaptırmaları gerekiyor. Çünkü aşılama her ne kadar bulaşı net olarak engellemese bile hastalığın ölümcül olma riskini kesinlikle azaltıyor. 50 yaş üstündeki hastalarımızın veya ciddi kronik hastalığı bulunanların hatırlatma dozlarını ihmal etmemesinin hastalığın ciddi seyrinin önüne geçeceğini düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

47ae7213ad8a64d07a6df0f81e9de3b8

'GRİP BELİRTİLERİ GÖSTERENLER EN YAKIN SAĞLIK KURULUŞUNA GİTMELİ'

Hastalık belirtilerinin Omikron varyantıyla benzer olduğunu söyleyen Prof. Dr. Aydemir, şöyle konuştu:

"Dünya Sağlık Örgütü'nün açıkladığı yeni bir varyant yok. Boğaz ağrısı ön planda olmak üzere gribal semptomlar, ancak belli yaş üzerinde immün yetmezliğe neden durumlar eşlik ediyorsa bunu ciddi seyirli zatürre gibi görme ihtimalimiz artıyor. Boğaz ağrısı, burun akıntısı, hafif halsizlik, kırgınlık, kas ağrısı olabiliyor. Bunlar sıklıkla gördüğümüz yakınmalar. Üst solunum yolu ve alt solunum yolu enfeksiyonu yapan bir sürü virüs ve bakteri var. Açıkçası çok ortak şikayetleri bunların. Grip belirtileri gösterenler en yakın sağlık kuruluşuna gitmeli. Bir hekim tarafından muayene edilmeli ve gerekli görülüyorsa test edilmeli. Yaz aylarındayız belki açık havada daha çok vakit geçiriyoruz ama önümüz sonbahar ve kış, eğer hatırlatma dozumuzu yaptırmazsak ve bu kurallara dikkat etmezsek yeniden başa dönmeyi de hiçbirimiz istemiyoruz herhalde."

573a057e3b9934026eabb8c17aa097d9

601d4ca6773706ca037122535a68d685

6224ce3045749a96025b601f713f4374

(DHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Arıkan cinayeti... Ufuk Akçekaya'nın ifadesi ortaya çıktıArıkan cinayeti... Ufuk Akçekaya'nın ifadesi ortaya çıktı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İran'da flaş açıklamalar! 'Her iki ülkenin de baş belalarıdır'Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İran'da flaş açıklamalar! 'Her iki ülkenin de baş belalarıdır'
Sosyal medyadaki görüntüler gündem olmuştu! 'Eminönü'nden aldık, evde büyüttük'Sosyal medyadaki görüntüler gündem olmuştu! 'Eminönü'nden aldık, evde büyüttük'
Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) Zonguldak koronavirüs
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Putin'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı beklediği anlar! Kameralar hareketlerine odaklandı, 1 dakika boyunca...

Putin'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı beklediği anlar! Kameralar hareketlerine odaklandı, 1 dakika boyunca...

Bir il yıkıldı! Saatler sonra acı haber geldi

Bir il yıkıldı! Saatler sonra acı haber geldi

Kızını gören şaşkına dönüyor! Annesinin kopyası

Kızını gören şaşkına dönüyor! Annesinin kopyası

Şaşkına çevirdi! "Bekaretimi diktirdim! Birlikte olduk..."

Şaşkına çevirdi! "Bekaretimi diktirdim! Birlikte olduk..."

13 aylık Muhammed'in feci sonu!

13 aylık Muhammed'in feci sonu!

Diyanet'ten 'Cübbeli Ahmet'e yanıt! 'Rahatsız edici ve üzücü'

Diyanet'ten 'Cübbeli Ahmet'e yanıt! 'Rahatsız edici ve üzücü'

İlginizi Çekebilir

Tatilden dönüşü kabusu yaşadılar! ''Bu ev senin değil!''

Tatilden dönüşü kabusu yaşadılar! ''Bu ev senin değil!''

Metrelerce yüksekten düşen adamın boynuna demir saplandı

Metrelerce yüksekten düşen adamın boynuna demir saplandı

İndirim yağmuru! Prime Alışveriş Festivali spor ve outdoor kategorisinde %45'e varan indirim!

İndirim yağmuru! Prime Alışveriş Festivali spor ve outdoor kategorisinde %45'e varan indirim!

Öldürdü, soydu, cesediyle cinsel ilişkiye girmeye çalıştı!

Öldürdü, soydu, cesediyle cinsel ilişkiye girmeye çalıştı!

Arkadaşlarının cinsel ilişki görüntülerini yayınladılar!

Arkadaşlarının cinsel ilişki görüntülerini yayınladılar!

Kahve tutkunları buraya! En lezzetli kahveleri yapmanızı sağlayacak en iyi kahve makineleri

Kahve tutkunları buraya! En lezzetli kahveleri yapmanızı sağlayacak en iyi kahve makineleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.