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Salihli kirazı, fiyatıyla üreticiyi sevindirdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.06.2019 12:59 | Son Güncelleme

MANİSA'nın Salihli ilçesinin coğrafi işaretli ürünü kirazın hasadı başladı.

Salihli kirazı, fiyatıyla üreticiyi sevindirdi

Emre SAÇLI/ SALİHLİ (Manisa), (DHA)- MANİSA'nın Salihli ilçesinin coğrafi işaretli ürünü kirazın hasadı başladı. Başta Rusya olmak üzere Avrupa ve Uzakdoğu ülkelerine ihraç edilen ürünün kalitesine göre 15- 18 lira arasında alıcı bulması, üreticiyi memnun etti.
Salihli'nin başta Allahdiyen, Bahçecik, Gökköy, Çamurhamamı ve Kemer mahallelerinde yetişen iriliği, farklı aroması, lezzeti ve dayanıklılığıyla ihracatçıların gözdesi olan dünyaca ünlü Salihli kirazında hasat dönemi başladı. 11 yıl önce Türk Patent Enstitüsü'nden coğrafi işaret olarak tescillenen ve tamamına yakını başta Rusya olmak üzere Avrupa ve Uzakdoğu ülkelerine ihraç edilen Salihli kirazında kilogram fiyatı ise 18 liraya kadar çıktı. Üreticinin, fiyatlardan memnun olduğu belirtildi. Kirazın tamamına yakınının ihraç edildiğini söyleyen Salihli Ziraat Odası Başkanı Cem Yalvaç, "Tescilli kirazımızın en çok ihraç edildiği ülkelerin başında Rusya, Almanya, İngiltere, Singapur, Malezya, Japonya geliyor. Geçen yıla kadar kilogramı 5-6 lira olan kirazın fiyatı bu yıl, 15-18 lira arasında değişiyor. Bu fiyattan üreticimiz çok memnun. Tescilli kirazımızın en önemli özelliği aroması, rengi ve büyüklüğü. Dayanıklı olmasından dolayı tüm Uzakdoğu ülkelerine kadar rahatlıkla gönderiliyor. Tarım Bakanlığımız prim ve desteklemelerle çiftçimizin yanında olmaya çalışıyor. Biz de üreticilerimiz adına tescilli kiraza destek istiyoruz" diye konuştu.
'BU YIL HAK ETTİĞİ FİYATA ULAŞTI'
Allahdiyen Mahallesi'nde uzun yıllardır kiraz üretimi yapan Hüseyin Önal, "14 yıldır Salihli kirazı, umduğu fiyatı bulamadı. Ancak bu yıl fiyatlar çok iyi durumda. Yıllardır 5- 6 liraya sattığımız kirazın fiyatı şuan, 15 ile 18 lira arasında alıcı buluyor. Bunun devamını diliyorum. İnşallah bu fiyatlar sayesinde bizler de üretici olarak feraha kavuşacağız. Biz 11 ay kiraz ile uğraşıp, 1 ay hasat yapıyoruz. Kiraz para etse de etmese de bu ürünü yetiştiriyoruz. Çünkü çiftçinin kirazdan başka geliri yok" dedi.

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Salihli kirazı, fiyatıyla üreticiyi sevindirdiSalihli kirazı, fiyatıyla üreticiyi sevindirdiSalihli kirazı, fiyatıyla üreticiyi sevindirdiSalihli kirazı, fiyatıyla üreticiyi sevindirdi

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