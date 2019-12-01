HABER

Salihli'deki uyuşturucu operasyonunda 5 tutuklama

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.12.2019 11:42 | Son Güncelleme

MANİSA'nın Salihli ilçesinde, jandarma ekibinin durdurup, arama yaptığı otomobilde, 1 kilo 14 gram metamfetamin ile yakalanan 2'si İran uyruklu 5 kişi, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Emre SAÇLI/SALİHLİ (Manisa), (DHA)- MANİSA'nın Salihli ilçesinde, jandarma ekibinin durdurup, arama yaptığı otomobilde, 1 kilo 14 gram metamfetamin ile yakalanan 2'si İran uyruklu 5 kişi, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Salihli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, istihbarat çalışmasıyla geçen 20 Ekim'de içerisinde uyuşturucu taşındığını belirlediği yolcu otobüsünü durdurdu. Otobüsteki kadın yolcu F.T.'nin bebek çantasında 1 kilo 385 gram uyuşturucu madde metamfetamin ele geçirdi. Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen F.T., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Soruşturmayı derinleştiren jandarma, Van'dan Salihli'ye tekrar uyuşturucu madde getirileceğini belirledi. 25 Kasım'da, İzmir- Ankara Karayolu üzerinde önlem alan jandarma, Serdar T. yönetimindeki 64 BM 203 plakalı otomobili bir süre takibe alıp, durdurdu. Otomobilde, narkotik köpeği 'Vicdan' ile yapılan aramada 1 kilo 14 gram metamfetamin ele geçirildi. Otomobil sürücüsü Serdar T. ile yanındaki Yılmaz E., Fazıl E., Fatime T. ile İran uyruklu Ali Akbar Velayatı Sıavan ve Manıjeh Habibzadehganjı gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 5 şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

PARTNERÖzge Özpirinçci'yi görenler şaştı kaldı! Özge Özpirinçci'yi görenler şaştı kaldı!
Domuz sürüsüne çarpan otomobilde 4 kişi yaralandıDomuz sürüsüne çarpan otomobilde 4 kişi yaralandı
Gümrük kapısında ele geçirilen su kaplumbağaları Gaziantep’teGümrük kapısında ele geçirilen su kaplumbağaları Gaziantep’te
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İstanbul'un barajları alarm veriyor!

İstanbul'un barajları alarm veriyor!

Bacak dekolteli pozuna ilk yorum anneden!

Bacak dekolteli pozuna ilk yorum anneden!

Bursaspor taraftarlarını taşıyan otobüs TIR'la çarpıştı!

Bursaspor taraftarlarını taşıyan otobüs TIR'la çarpıştı!

Meteoroloji'den tüm yurt için uyarı

Meteoroloji'den tüm yurt için uyarı

EURO 2020'deki rakiplerimiz belli oldu

EURO 2020'deki rakiplerimiz belli oldu

'Son durak' için düğmeye basıldı! Onlarca kadın tam 3 ay izlendi

'Son durak' için düğmeye basıldı! Onlarca kadın tam 3 ay izlendi

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Bakanlık duyurdu! Cerablus'ta hain saldırı

Bakanlık duyurdu! Cerablus'ta hain saldırı

Efsane Cuma Başladı!

Efsane Cuma Başladı!

Hande Fırat canlı yayında rahatsızlandı, program yarıda kesildi

Hande Fırat canlı yayında rahatsızlandı, program yarıda kesildi

Bir anda bastırdı! İstanbul yağmura teslim

Bir anda bastırdı! İstanbul yağmura teslim

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Adana’da evlat vahşeti

Adana’da evlat vahşeti

Düğün konvoyunda maganda dehşeti! 13 yaşındaki çocuk yaşam mücadelesi veriyor

Maganda dehşeti! Küçük çocuk yaşam mücadelesi veriyor

Pasaport polisinin kıyafeti değişti

O polislerin kıyafetleri değişti

Adıyaman ve Gaziantep'te sis nedeniyle uçak seferleri iptal edildi

İki ilde uçak seferlerine sis engeli

Son dakika: İçişleri Bakanı Soylu'dan Adil Öksüz açıklaması

İçişleri Bakanı Soylu'dan Adil Öksüz açıklaması

Cezaevinden çıktı! Eşiyle evlenen arkadaşını öldürdü

Eşiyle ilgili gerçeği öğrendi! Cezaevinden çıkıp dehşet saçtı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.