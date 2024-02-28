Salma Hayek bornozuyla video çekerken frikik verdi! Bakın nasıl sansürledi

57 yaşındaki Meksika doğumlu aktris Salma Hayek bornozlu şekilde hazırlanırken video çekti. Hayek makyaj hilelerini anlattığı videosunda frikik verdi.

Salma Hayek sakin kalmayı başardı ve komik bir etki için göğüs bölgesini sansürledi ancak gerçekten bir gardırop hatası yaşanıp yaşanmadığı belirsizdi, çünkü bornozun altında ten renginde bir sutyen giydiği görünüyordu.

Hayek videoda saçlarını sık sık boyamaktan hoşlanmadığını itiraf etti, bu yüzden "bazen bunu örtmek" için "gizli" sırrı basit bir maskara kullanmaktı.

"Başkaldıran tüm küçük teller sadece siyaha dönüşmekle kalmıyor, aynı zamanda düzleşiyorlar," diye paylaştı Salma.







