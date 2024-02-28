MAGAZİN

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Salma Hayek bornozuyla video çekerken frikik verdi! Bakın nasıl sansürledi

Salma Hayek bornozuyla video çekerken frikik verdi! Bakın nasıl sansürledi

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
28.02.2024 09:35
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Salma Hayek, Instagram hesabında yayınladığı bir videoda bornozuylaydı. Göğüsleri açılan başarılı oyuncu içeriğine kıyamayınca göğüslerini sansürleyip öyle paylaşım yaptı.

Salma Hayek bornozuyla video çekerken frikik verdi! Bakın nasıl sansürledi

57 yaşındaki Meksika doğumlu aktris Salma Hayek bornozlu şekilde hazırlanırken video çekti. Hayek makyaj hilelerini anlattığı videosunda frikik verdi.

Salma Hayek sakin kalmayı başardı ve komik bir etki için göğüs bölgesini sansürledi ancak gerçekten bir gardırop hatası yaşanıp yaşanmadığı belirsizdi, çünkü bornozun altında ten renginde bir sutyen giydiği görünüyordu.

ghjhgj

Hayek videoda saçlarını sık sık boyamaktan hoşlanmadığını itiraf etti, bu yüzden "bazen bunu örtmek" için "gizli" sırrı basit bir maskara kullanmaktı.

Ekran Alıntısı

"Başkaldıran tüm küçük teller sadece siyaha dönüşmekle kalmıyor, aynı zamanda düzleşiyorlar," diye paylaştı Salma.

Youtube


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ünlü astrolog "11.33 ila 12.01 arasında dikkat" deyince... Sözleri olay olduÜnlü astrolog "11.33 ila 12.01 arasında dikkat" deyince... Sözleri olay oldu
"1 aylık kirası normal evin 6 aylık kirası ile aynı" demişti! Ekonomiden dert yandı"1 aylık kirası normal evin 6 aylık kirası ile aynı" demişti! Ekonomiden dert yandı
Jude Law'ın kızı cesur pozlarıyla dikkat çekti! Jude Law'ın kızı cesur pozlarıyla dikkat çekti!
Anahtar Kelimeler:
Salma Hayek Oyuncu yaşında ele aktan
En Çok Okunan Haberler
Sözde şeyh cinsel ilişkiye girmek için her yolu denemiş! "Baban bugün ölecek, 2 saat veriyorum"

Sözde şeyh cinsel ilişkiye girmek için her yolu denemiş! "Baban bugün ölecek, 2 saat veriyorum"

Tehlikeyi göze alan satıp parasına bakıyor

Tehlikeyi göze alan satıp parasına bakıyor

Aidat ücretlerine fahiş zam geldi! Geri almak için adım adım yapılması gerekenler

Aidat ücretlerine fahiş zam geldi! Geri almak için adım adım yapılması gerekenler

Ayda 3 bin euro maaş! Türkiye'den mevsimlik tarım işçisi alacaklar

Ayda 3 bin euro maaş! Türkiye'den mevsimlik tarım işçisi alacaklar

"1 yılda milyon dolar ciro elde etmeyi başardım" dedi! Sosyal medya onu konuştu

"1 yılda milyon dolar ciro elde etmeyi başardım" dedi! Sosyal medya onu konuştu

Hadise kendisinden 10 yaş küçük o isimle yakalandı! Görüntüler olay oldu

Hadise kendisinden 10 yaş küçük o isimle yakalandı! Görüntüler olay oldu

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Tarzınızı yükseltecek parçalarda %50'ye varan indirim

Tarzınızı yükseltecek parçalarda %50'ye varan indirim

4 çocuğunun gözü önünde eşini öldürüp intihar etti

4 çocuğunun gözü önünde eşini öldürüp intihar etti

12 metrelik köpek balığını oltayla yakaladı! Sonrası ölüm kalım savaşına döndü

12 metrelik köpek balığını oltayla yakaladı! Sonrası ölüm kalım savaşına döndü

Stilinizi bir üst seviyeye taşıyın! Columbia kapitone yelekte fırsat

Stilinizi bir üst seviyeye taşıyın! Columbia kapitone yelekte fırsat

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.