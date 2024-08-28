Samar Dadgar kaynanasını evden çıkardı, gözler Özcan Deniz'in annesine çevrildi! Acı gerçek şoke etti: Hastanede kızı ölümle pençeleşiyor...

MYNET-Özcan Deniz'in eşi Samar Dadgar'ın, Deniz ailesini dağıttığı iddiaları gündeme bomba gibi düştü. Özcan Deniz ise ailesiyle kavga ederek genç eşinin yanında yer aldı.

Özcan Deniz'in kız kardeşi Yurda Güler, Dadgar'ın aile içerisinde huzuru bozduğunu, meşhur olmak için Türkiye'ye geldiğini iddia etmişti. Özcan Deniz ise kardeşini evli bir adamla olmakla suçladı.

GELİN KAYNANAYI EVDEN ATTI

Ailedeki kaos sürerken iddialar da peş peşe geldi. Beyaz Magazin'de konuşan Bilal Özbilge Özcan Deniz'in abisi Ercan ile yakın arkadaş olduğunu söyleyerek söze başladı.

İddiaya göre; Samar Dadgar Özcan Deniz'in annesini ve kardeşini oturduğu evden attı ve yerine de kendi ailesini getirdi. İran'dan gelen 9 kişilik aile şu an o evde yaşıyor.

"ANNENİN YÜREĞİ YANIYOR"

Özbilge açıklamasında "Aslında anne de çekildi aradan yüreği çok yanıyor. Beni bulaştırmayın diyor. Buradaki olayda da şu var; Özcan Deniz'in en küçük kız kardeşi (telif) şu anda hastanede ve ölümle pençeleşiyor. Yani bu anne bunun derdine düşmüş şu anda kız çok ciddi bir covid geçirmiş ve bu covid tekrarlamış o günden bugüne hastanede tedavi altında..." dedi.



Özcan Deniz'in annesi Kadriye Deniz'in yaralı ve üzgün olduğunu söyledi.