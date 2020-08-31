Samsun'da sokak ortasındaki cinayetin şüphelisi, kaçtığı yerde bir cinayet daha işlemiş

Samsun'daki olay, 20 Ağustos’ta Karşıyaka Mahallesi Canik Belediyesi önünde meydana geldi. İddiaya göre, Hüsame Ünveren, husumetli olduğu A.C. ve S.T.'nin saldırısına uğradı. Otomobilden inen 2 şüpheli, Ünveren'in başına tabanca kabzası ve tüfek dipçiği ile vurdu. Ardından da tabanca ve av tüfeğiyle ateş etti. Hüsame Ünveren, ağır yaralandı. Olayda, yoldan geçen Canik Belediyesi MHP'li Meclis Üyesi Celal G. de seken kurşunlardan birinin bacağına isabet etmesi sonucu yaralandı. Saldırganlar kaçarken, ihbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Özel hastaneye kaldırılan yaralılardan Ünveren, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Celal G. ise tedavisinin ardından taburcu edildi.

CİNAYET ANI KAMERADA

Saldırı anı, bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla da kaydedildi. Görüntüde, ikilinin, Ünveren'in başına kabza ve dipçik ile defalarca vurduğu, ardından da tabanca ve tüfek ile ateş ettiği görülüyor. Olayla ilgili başlatılan soruşturmada, A.C. ve S.T.'nin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.