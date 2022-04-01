Samsung da Apple'ın izinden gidiyor: Galaxy'ler için "kendin tamir et" dönemi!

Apple'ın rakibi olan Samsung, kendi Galaxy modellerini tamir etmek isteyen kullanıcıları için önemli bir adım attı. Şirket, iFixit ile bu isteği bulunan müşterilere orijinal parçalar, onarım araçları ve onarım kılavuzları sağladığı yeni bir ortaklık kurdu.

SAMSUNG TAMİR ORTAKLIĞI İLE APPLE'IN İZİNDEN GİTTİ!

Samsung'un yeni programı, Apple'ın geçen yıl tanıttığı "Self Service Repair" (Self Servis Onarım) onarım programına benziyor. Apple'ın programı da parça ve onarım kılavuzları tedarik ederek kullanıcıların kendi onarımlarını yapmalarını sağlamayı amaçlıyor.

APPLE'IN PROGRAMI İLE FARKLARI NELER?

Apple'ın programı ilk olarak iPhone 12 ve iPhone 13 için geçerli. Ancak Apple, diğer cihazlar için onarım seçenekleri sunmayı planlıyor. Apple'ın onarım programı gibi, Samsung'un onarım programı da şu an için belirli cihazlarla sınırlı kalıyor.

İŞTE O CİHAZLAR

Aktarılanlara göre Samsung ve iFixit, Galaxy S20, Galaxy S21 ve Tab S7 Plus için onarım parçaları sağlayacak, ancak ilginç bir şekilde Galaxy S22 modelleri olmayacak.

Şirket, programını yaz aylarında başlatmayı planlıyor ve Apple gibi zamanla başka cihazları da desteklemeyi düşünüyor.

