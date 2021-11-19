Samsung'dan Android 12 ve One UI 4 güncellemesi! Peki neler sunuyor?

Samsung Electronics, yeni One UI 4 arayüzünün ve Android 12 güncellemesinin Galaxy S21 Serisi’nden başlayarak Galaxy S10, Galaxy S20, Galaxy Note10/Note20 ve Galaxy Z Serilerinin de kullanıma sunulacağını açıkladı. Arayüz, yeni kişiselleştirme seçenekleri, gizlilik özellikleri ve Samsung’un ekosistemine erişim gibi yeni özelliklerle geliyor.

ONE UI 4 GÜNCELLEMESİNİN ÖZELLİKLERİ

One UI 4'de birçok renk seçeneğine sahip yeni Renk Paletleri, Yeniden tasarlanan widget’lar, zenginleşen emoji, GIF ve sticker yelpazesi mevcut. Ayrıca, Samsung’un One UI 4 arayüzünde uygulamalar kamera veya mikrofonunuza erişmeye çalıştığında anlık bildirimler ile bilgilendirme yapılacağı, gizlilik paneli sayesinde gizlilik ayarlarının takip edilebileceği kaydediliyor.

One UI 4 ile gelen bazı özellikler şöyle sıralanıyor:

Kamera: Sahne iyileştirici tuşu, yalnızca düşük ışık varsa veya bir belge tarıyorsanız Fotoğraf modunda görüntülenir. Portre ve Gece modu ayarları artık daha sezgisel.

Pro fotoğrafçılık: Yeniden tasarlanan Pro ve Pro video modu ayarları.

Gelişmiş tarama: Belgeleri taradıktan sonra yakınlaştırmak ve hemen düzenlemek için büyütece dokunabilirsiniz. Ayrıca QR kodlarını taradıktan sonra bir kişinin yalnızca iletişim bilgilerini telefonunuza eklemek yerine kendisini aramak veya e-posta göndermek gibi işlemleri yapabilirsiniz.

Bir fotoğraftan diğerine yapıştırma işlemi: Herhangi bir nesneyi bir fotoğraftan kesebilir ve farklı bir fotoğrafa yapıştırabilirsiniz.

Yaklaşık konum: Tam konumunuzu gizli tutabilirsiniz. Tam olarak nerede olduğunuzu bilmesi gerekmeyen uygulamaları yalnızca genel alanınıza erişecek şekilde ayarlayabilirsiniz.

Ana ekrandan arama yapın: Yeni arama widget’ı, aradığınızı doğrudan Ana ekrandan bulmanıza yardımcı oluyor.

Ses kaydı: Telefonunuzun kilidini açmadan sesli not kaydedebilirsiniz.

Kamera ve mikrofon göstergeleri: Herhangi bir uygulama kamera veya mikrofonu kullanırken ekranın sağ üst köşesinde yeşil bir nokta beliriyor. Tüm uygulamaların kamera veya mikrofon kullanmasını geçici olarak engellemek için hızlı paneli kullanabilirsiniz.

Yeni widget tasarımı: Widget’lar, yeniden tasarlandı.

SAMSUNG ONE UI 4 VE ANDROID 12 GÜNCELLEMESİ NE ZAMAN GELECEK?

Kasım’dan itibaren ilk etapta Galaxy S21 Serisi cihazlarda kullanılabilir olan One UI 4 arayüzü ve Android 12 güncellemesi, kısa süre sonra Galaxy S, Galaxy Note, Galaxy A Serileri, katlanabilir cihazlar ve tabletlerde de kullanılabilir olacak. Güncelleme ilerleyen tarihlerde Galaxy S20, S20+, S20 Ultra, S20 FE, Note20, Note20 Ultra, S10, S10e, S10+, Note10, Note 10+, Note 10 Lite, Z Fold3, Z Flip3, Z Fold2, Z Flip ile Galaxy Tab S7 ve Tab S7+ cihazlara da gelecek. Samsung bu noktada "Kullanılabilirlik durumu bölgeye göre farklılık gösterebilmektedir" uyarısında bulunuyor.

Bu güncellemeye ek olarak bugünden itibaren indirilebilecek Galaxy Watch serisi için (Galaxy Watch, Galaxy Watch Active, Galaxy Watch Active2 ve Galaxy Watch3) yeni yazılım güncellemesiyle birlikte kullanıcılar yeni sağlık özelliklerine ve kadran seçeneklerine erişebilecek.

