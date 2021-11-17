Samsung'un yeni tableti yolda! Üç farklı sertifika aldı

Ayrıca TÜV Rheinland sertifikası, tabletin 7.040 mAh pil ile destekleneceğini ortaya koyuyor. Ne yazık ki, yalnızca 7,8W (1.5A) şarjı destekleyecek.

SAMSUNG TAB A8 2021'İN ÖZELLİKLERİ NASIL OLACAK?

Önceki raporlara göre Galaxy Tab A8 2021, dört hoparlörlü, USB Type-C bağlantı noktasına ve 3,5 mm kulaklık jakına sahip metal gövde tasarımına sahip olacak. 10,4 inç FHD+ TFT LCD panel sergileyecek ve 246.7 x 161.8 x 6.9 mm boyutlarında olacak.

Cihazda 8 MP tek arka kamera ve tek 5 MP ön kamera bulunacak. Bir UNISOC T618 işlemci tarafından desteklenecek ve Android 11’i çalıştıracak. Son olarak, üç renkte (gümüş, gri, altın) sunulacak.

Galaxy Tab A8 2021, büyük olasılıkla Samsung’un önceki giriş seviyesi tabletleri gibi sessizce resmiyet kazanacak. İddialara göre, cihazın Avrupa versiyonu yine Asya pazarındakine kıyasla daha yüksek özellikler ile gelecek. Bakalım cihaz piyasaya çıktığında nasıl bir satış rakamı yakalayacak?

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