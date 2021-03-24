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Samsung drone ile Galaxy telefonları sahiplerine ulaştıracak

24.03.2021 13:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Güney Koreli teknoloji şirketi Samsung, temassız teslimat konusunda yeni bir dönemi başlatıyor. İrlandalı bir şirketle ortaklık kuran Samsung, Galaxy cihazlarını müşterilerine drone ile ulaştıracak.

Samsung drone ile Galaxy telefonları sahiplerine ulaştıracak

Günümüzde koronavirüs salgınının da etkisiyle temassız alışveriş veya temassız teslimat seçeneği fazlasıyla önem kazandı. Bu anlamda firmalar da harekete geçti ve temassız teslimatlar yapmaya başladı. Özellikle online yiyecek sektöründe temassız teslimatın kullanımı arttı. Fakat Samsung'un yeni duyurusu ile birlikte akıllı cihaz sektöründe de temassız dönem başladı.

SAMSUNG TELEFONLAR İÇİN DRONE DÖNEMİ

Samsung, İrlandalı müşterileri için yeni bir hizmetin duyurusunu gerçekleştirdi. Duyuruya göre Samsung, İrlandalı bir şirket ile ortaklık kurarak, satın alınan Galaxy cihazlarını müşterilerine drone ile teslim edecek. Böylece hem temassız bir alışveriş gerçekleştirilmiş olacak hem de yeni bir teknoloji akıllı telefon alışverişlerine entegre edilecek. Drone ile teslimat seçeneği, Galaxy S21 serisi, Galaxy A52, Galaxy A72, Galaxy Tab S7, Galaxy Buds Pro ve Galaxy Watch 3 satın alan Oranmore merkezli müşteriler için mevcut olacak.

Samsung drone ile sevkiyat

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SAATTE 60 KM HIZ YAPABİLİYOR

Drone ile teslimat için anlaşılan şirket, ürünleri doğrudan müşterinin evlerine teslim etmek için ise özel olarak geliştirilmiş havacılık sınıfı drone'lar kullanıyor. Drone'lar, 50-80 metre yüksekliğe çıkabiliyor ve saatte 60 km'nin üzerinde bir hızla uçabiliyor. Samsung'ın paylaştığına göre bu şekilde Oranmore'daki evlere 3 dakika içinde teslimat yapılabiliyor.

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akıllı telefon Samsung İrlanda
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