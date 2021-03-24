Samsung kıvrılabilir ekranlar ile rekabeti artıracak

Uzun bir süredir tartışılan Samsung kıvrılabilir ekranlar nihayet hayal olmaktan çıkacak. OLED ekranlar konusunda son derece iyi bir konumda yer alan BOE Technology Samsung ile anlaştı diyebiliriz. Özellikle de bu anlaşmanın zamanlaması gerçekten de dikkat çekiciydi.
BOE Technology ile ilgili çıkan iddialara göre bu şirket neredeyse batmak üzereydi. Tam bu anda Samsung olaya el attı ve yeni ekran tasarımları için onlarla anlaştı. Gelen bazı raporlar Güney Koreli teknoloji devi Samsung şirketinin Galaxy M serisi telefonları için kıvrımlı ekran istediğini söylüyor.
Akıllı telefon piyasası gerçekten de görebileceğiniz en çekişmeli sektörler içerisinde yer alıyor. Birçok şirketin olması ve her birisinin farklı denemeler yapması bu rekabeti büyük oranda artırıyor. Özellikle de Samsung bu alanda diğer şirketlerin korkulu rüyası oldu diyebiliriz.
2021 yılının ikinci yarısında piyasaya sürülmesi beklenen esnek OLED ekranlar bu rekabete farklı bir nokta getirecek. Apple iPhone kullanıcılarının Samsung cihazlara dönmesi isteniyor. Böylece şirket rekabette elini büyük oranda güçlendirecek.
Samsung firmasının BOE Technology ile anlaşmasının en önemli nedenlerinden birisi de hiç şüphesiz verilen fiyat teklifidir. Gelen bilgilere göre bu firma akıllı telefon üreticisi olan Samsung’a çok düşük bir teklif verdi. İlerleyen aylarda konuyla ilgili diğer detaylar da belli olmaya başlayacak.
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