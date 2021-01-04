HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. Samsung Galaxy S21'in tanıtım tarihini açıkladı

Samsung Galaxy S21'in tanıtım tarihini açıkladı

04.01.2021 10:13 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Samsung Galaxy S21'in tanıtım tarihini açıkladı

Samsung Galaxy S21 tanıtım tarihi sonunda belli oldu. Samsung, Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşım ile Galaxy S21, Galaxy S21+ ve Galaxy S21 Ultra'dan oluşması beklenen Galaxy S21 ailesinin tanıtım tarihini duyurdu.

Samsung Galaxy S21'in tanıtım tarihi için 2020 bitmeden önce bazı söylentiler vardı. Normalde Galaxy S21'in şubat ayında tanıtılması bekleniyordu. Ancak iddia kaynakları, Galaxy S21 ile birlikte Galaxy S21+ ve Galaxy S21 Ultra'nın daha erken tanıtılacağını savunuyordu. Birçok kaynak, Galaxy S21 tanıtım tarihi için ocak ayını işaret ediyordu. Hatta 2020'nin son demlerinde telefonların 14 Ocak 2021 tarihinde düzenlenecek Galaxy Unpacked 2021 etkinliği ile tanıtılacağı söylentisi, yoğun bir şekilde dillendiriliyordu. Samsung ise 2021'in ilk pazartesi gününde Galaxy S21 ailesini sahneye çıkartacağı tarihi resmen açıkladı.

İŞTE GALAXY S21'İN TANITIM TARİHİ

Galaxy S21 tanıtım tarihi, Samsung'un Twitter hesabı aracılığıyla duyuruldu. Samsung, yaptığı duyuruda Galaxy Unpacked 2021 etkinliğinin 14 Ocak 2021'de düzenleneceğini açıkladı. Etkinlik, TSİ 18:00'da başlayacak. Açıklamada ayrıca bir video da yer aldı. Videoda, önceki Galaxy S21 sızıntılarından hatırlayacağımız kamera modülü göründü.

Tanıtıma gerek kalmadı: Samsung Galaxy S21 ve Galaxy S21+'ın fiyatı ve tüm özellikleri ortaya çıktı!Tanıtıma gerek kalmadı: Samsung Galaxy S21 ve Galaxy S21+'ın fiyatı ve tüm özellikleri ortaya çıktı!

SAMSUNG GALAXY S21 ÖZELLİKLERİ

Galaxy S21 özellikleri için pek de bir sürpriz kalmadı. Sızıntılar aracılığıyla telefonun ve ailenin diğer üyeleri Galaxy S21+ ve Galaxy S21 Ultra'nın birçok özelliği ortaya çıktı. Buna göre Samsung Galaxy S21 ailesi Snapdragon 888 / Exynos 2100 işlemciden güç alacak. Galaxy S21'de ekran büyüklüğü 6,2 inç büyüklüğünde olacakken, Galaxy S21+'da bu oran 6,7 ince, Galaxy S21 Ultra'da ise 6,8 ince çıkacak. Akıllı telefonların dışındaGalaxy Buds Pro ve Galaxy Smart Tag adındaki iki aksesuarın da Galaxy Unpacked 2021 etkinliğinde tanıtılması bekleniyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Herkes bunu merak ediyordu! İşte Master Chef Türkiye 2020'nin büyük ödülü Herkes bunu merak ediyordu! İşte Master Chef Türkiye 2020'nin büyük ödülü
Apple Fitness+ neler sunuyor?Apple Fitness+ neler sunuyor?
2020 yılının en ucuz sıfır otomobil fiyatları!2020 yılının en ucuz sıfır otomobil fiyatları!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Bakan Koca'dan çok sert sözler: İzin vermeyeceğiz

Bakan Koca'dan çok sert sözler: İzin vermeyeceğiz

ABD bu olayı konuşuyor! Trump'ın skandal ses kaydı ortaya çıktı

ABD bu olayı konuşuyor! Trump'ın skandal ses kaydı ortaya çıktı

İsyan etti! ''Alayının Allah belasını versin!''

İsyan etti! ''Alayının Allah belasını versin!''

MasterChef şampiyonu belli oldu! Canlı yayında açıklandı

MasterChef şampiyonu belli oldu! Canlı yayında açıklandı

Türkiye'nin de satın aldığı Çin aşıları ile ilgili flaş gelişme

Türkiye'nin de satın aldığı Çin aşıları ile ilgili flaş gelişme

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çeken paylaşım

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çeken paylaşım

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Tek doz aşı yaptıran doktorda yeterli düzeyde antikor oluştu

Tek doz aşı yaptıran doktorda yeterli düzeyde antikor oluştu

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Evli kadınla basıldı! Evden böyle kaçtı

Evli kadınla basıldı! Evden böyle kaçtı

Bakan Soylu'dan flaş açıklama: Sayı: 52

Bakan Soylu'dan flaş açıklama: Sayı: 52

Bilim Kurulu üyesinden Sinovac aşısıyla ilgili flaş açıklamalar

Bilim Kurulu üyesinden Sinovac aşısıyla ilgili flaş açıklamalar

Diğer Haberler

Apple Fitness+ neler sunuyor?

Apple Fitness+ neler sunuyor?

Poco, Poco F2 hakkında ipucu verdi

Beklenen amiral gemisinden ilk ipucu!

Asus Adolbook13 fiyatı ve özellikleriyle gün yüzüne çıktı

Asus Adolbook13 fiyatı ve özellikleriyle gün yüzüne çıktı

Samsung Galaxy A32 5G, Bluetooth SIG tarafından onaylandı

Samsung Galaxy A32 5G, Bluetooth SIG tarafından onaylandı

Xiaomi Mi 10i 5G yepyeni bir 108MP sensöre sahip olacak

Xiaomi Mi 10i 5G yepyeni bir 108MP sensöre sahip olacak

Oppo Reno5 4G özellikleri ile dikkat çekiyor

Oppo Reno5 4G özellikleri ile dikkat çekiyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.