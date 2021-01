Samsung Galaxy S21'in tanıtım tarihini açıkladı

Samsung Galaxy S21'in tanıtım tarihi için 2020 bitmeden önce bazı söylentiler vardı. Normalde Galaxy S21'in şubat ayında tanıtılması bekleniyordu. Ancak iddia kaynakları, Galaxy S21 ile birlikte Galaxy S21+ ve Galaxy S21 Ultra'nın daha erken tanıtılacağını savunuyordu. Birçok kaynak, Galaxy S21 tanıtım tarihi için ocak ayını işaret ediyordu. Hatta 2020'nin son demlerinde telefonların 14 Ocak 2021 tarihinde düzenlenecek Galaxy Unpacked 2021 etkinliği ile tanıtılacağı söylentisi, yoğun bir şekilde dillendiriliyordu. Samsung ise 2021'in ilk pazartesi gününde Galaxy S21 ailesini sahneye çıkartacağı tarihi resmen açıkladı.

Galaxy S21 tanıtım tarihi, Samsung'un Twitter hesabı aracılığıyla duyuruldu. Samsung, yaptığı duyuruda Galaxy Unpacked 2021 etkinliğinin 14 Ocak 2021'de düzenleneceğini açıkladı. Etkinlik, TSİ 18:00'da başlayacak. Açıklamada ayrıca bir video da yer aldı. Videoda, önceki Galaxy S21 sızıntılarından hatırlayacağımız kamera modülü göründü.

Your experiences are about to get even more epic on January 14, 2021.

Watch #SamsungUnpacked live on https://t.co/D6nxws2O4T pic.twitter.com/IVKmxn3Epv