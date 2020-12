Tanıtıma gerek kalmadı: Samsung Galaxy S21 ve Galaxy S21+'ın fiyatı ve tüm özellikleri ortaya çıktı!

Samsung Galaxy S21 sızıntıları malumunuz. Telefonlar hakkında neredeyse her gün yeni bir sızıntı ortaya çıkıyor ve biz de Galaxy S21, Galaxy S21+ ve Galaxy S21 Ultra'dan oluşması beklenen seriye dair yeni bir şeyler öğreniyoruz. Fakat son yapılan bir sızıntı, hem Galaxy S21'in hemde Galaxy S21+'ın tüm teknik detaylarını ortaya çıkartmış durumda. Hatta öyle ki yapılan sızıntı insana 'tanıtıma gerek kalmadı' dedirtecek cinsten.

GALAXY S21 VE GALAXY S21+ ORTAK ÖZELLİKLERE SAHİP

Samsung Galaxy S21 ve Galaxy S21+ için yapılan sızıntıdaki iddiaya göre her iki telefon, beklenildiği gibi Samsung'un yeni yonga seti Exynos 2100 ile gelecek. Fakat ABD gibi bazı pazarlar Snapdragon 888 işlemcili Galaxy S21'lere ulaşabilecek. Ayrıca her iki telefon Android 11 tabanlı One UI 3.1 arayüzü ile ve 8 GB RAM ile gelecek. Depolama tarafında ise RAM tarafında olduğu gibi kullanıcılar seçeneksiz bırakılmayacak ve 128 GB ve 256 GB gibi seçenekler sunulacak. Tüm bunların yanında her iki telefonun ayrıştığı noktalar da mevcut.

SAMSUNG GALAXY S21 ÖZELLİKLERİ

Sızıntılara göre Samsung Galaxy S1'in tüm özellikleri şöyle: