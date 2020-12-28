Tanıtıma gerek kalmadı: Samsung Galaxy S21 ve Galaxy S21+'ın fiyatı ve tüm özellikleri ortaya çıktı!

Samsung Galaxy S21 sızıntıları malumunuz. Telefonlar hakkında neredeyse her gün yeni bir sızıntı ortaya çıkıyor ve biz de Galaxy S21, Galaxy S21+ ve Galaxy S21 Ultra'dan oluşması beklenen seriye dair yeni bir şeyler öğreniyoruz. Fakat son yapılan bir sızıntı, hem Galaxy S21'in hemde Galaxy S21+'ın tüm teknik detaylarını ortaya çıkartmış durumda. Hatta öyle ki yapılan sızıntı insana 'tanıtıma gerek kalmadı' dedirtecek cinsten.
GALAXY S21 VE GALAXY S21+ ORTAK ÖZELLİKLERE SAHİP
Samsung Galaxy S21 ve Galaxy S21+ için yapılan sızıntıdaki iddiaya göre her iki telefon, beklenildiği gibi Samsung'un yeni yonga seti Exynos 2100 ile gelecek. Fakat ABD gibi bazı pazarlar Snapdragon 888 işlemcili Galaxy S21'lere ulaşabilecek. Ayrıca her iki telefon Android 11 tabanlı One UI 3.1 arayüzü ile ve 8 GB RAM ile gelecek. Depolama tarafında ise RAM tarafında olduğu gibi kullanıcılar seçeneksiz bırakılmayacak ve 128 GB ve 256 GB gibi seçenekler sunulacak. Tüm bunların yanında her iki telefonun ayrıştığı noktalar da mevcut.
SAMSUNG GALAXY S21 ÖZELLİKLERİ
Sızıntılara göre Samsung Galaxy S1'in tüm özellikleri şöyle:
- Ekran: 6.2 inç, 120 Hz yenileme hızı, Full HD+ AMOLED ekran (Gorilla Glass Victus, 1300 nit parlaklık, 421 ppi piksel yoğunluğu)
- Boyut: 151,7 x 71,2 x 7,9 mm
- Ağırlık 171 gram
- İşlemci: Exynos 2100 / Snapdragon 888
- RAM: 8 GB RAM
- Depolama alanı: 128 GB / 256 GB
- İşletim sistemi: Android 11 tabanlı One UI 3.1
- Arka kamera: 12 MP ana kamera ( f/1.8 diyafram açıklığı, 79 derece, 26 mm, 1.8 µm, OIS), 12 MP ultra geniş açılı kamera (f/2.2 diyafram açıklığı, 120 derece FOV, 13 mm, 1.4 µm), 64 MP telefoto (f/2.0, 76 derece FOV, 28 mm, 0.8 µm, OIS) -3x hibrit optik yakınlaştırma, otomatik odaklama, PDAF-
- Video yetenekleri: 8K 30 FPS, 4K 30 FPS / 60 FPS, 1080p 30 FPS / 60 FPS / 120 FPS, 720p 960 FPS
- Ön kamera: 10 MP (f/2.2, 80 derece FOV, 25 mm, 1.22 µm)
- Bağlantı noktaları: 5G, Bluetooth 5.0, USB Type-C, NFC
- Batarya: 25W hızlı şarj, Qi kablosuz şarj, Qi ters şarj destekli 4000 mAh
- Renkler: Gri, Pembe, Beyaz, Mor
SAMSUNG GALAXY S21+ ÖZELLİKLERİ
Samsung Galaxy S21+ özellikleri de sızıntılar da yer aldı. Buna göre telefonun özellikleri:
- Ekran: 6.7 inç, 120 Hz yenileme hızı, Full HD+ AMOLED ekran (Gorilla Glass Victus, 1300 nit parlaklık, 394 ppi piksel yoğunluğu)
- Boyut: 161,4 x 75,6 x 7,8 mm
- Ağırlık 202 gram
- İşlemci: Exynos 2100 / Snapdragon 888
- RAM: 8 GB RAM
- Depolama alanı: 128 GB / 256 GB
- İşletim sistemi: Android 11 tabanlı One UI 3.1
- Arka kamera: 12 MP ana kamera ( f/1.8 diyafram açıklığı, 79 derece, 26 mm, 1.8 µm, OIS), 12 MP ultra geniş açılı kamera (f/2.2 diyafram açıklığı, 120 derece FOV, 13 mm, 1.4 µm), 64 MP telefoto (f/2.0, 76 derece FOV, 28 mm, 0.8 µm, OIS) -3x hibrit optik yakınlaştırma, otomatik odaklama, PDAF-
- Video yetenekleri: 8K 30 FPS, 4K 30 FPS / 60 FPS, 1080p 30 FPS / 60 FPS / 120 FPS, 720p 960 FPS
- Ön kamera: 10 MP (f/2.2, 80 derece FOV, 25 mm, 1.22 µm)
- Bağlantı noktaları: 5G, Bluetooth 5.0, USB Type-C, NFC
- Batarya: 25W hızlı şarj, Qi kablosuz şarj, Qi ters şarj destekli 4800 mAh
- Renkler: Gümüş, Siyah, Mor
SAMSUNG GALAXY S21 VE GALAXY S21+ FİYATI
Samsung Galaxy S21 fiyatı ve Galaxy S21+ fiyatı da sızıntılardaki yerini almış durumda. Samsung tarafından henüz doğrulanmayan bilgilere göre Samsung Galaxy S21 fiyatı 849 eurodan başlayacak. Samsung Galaxy S21+ ise 1.049 eurodan kullanıcılarla buluşacak. Samsung Galaxy S21 tanıtım tarihi için analistler ocak ayını işaret ediyor. Bakalım ocak ayında yukarıda yazılan özelliklere sahip Galaxy S21 ailesi ile karşılaşacak mıyız?
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