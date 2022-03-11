Samsung Galaxy S22 kullanıcıları dikkat! İddiaların odağında "Dirty Pipe" tehlikesi var

Samsung Galaxy S22, Galaxy S22+ ve Galaxy S22 Ultra modellerinden oluşan Samsung Galaxy S22 serisi şubat ayında resmi olarak tanıtılmıştı. Şimdi ise bu modelleri etkileyen ve "Dirty Pipe" veya CVE- 2022-0847 olarak isimlendirilen bir güvenlik açığı bulunduğuna yönelik bir iddia internette dolaşmaya başladı.

"DIRTY PIPE", GALAXY S22'Yİ ETKİLEYEN BİR GÜVENLİK AÇIĞI MI? İŞTE İDDİALAR!

Samsung haberleri paylaşan SamMobile'ın iddiasına göre, güvenlik araştırmacısı Max Kellermann belirli Android 12 cihazları uzaktan saldırılara karşı savunmasız bırakan yeni bir Linux açığı keşfetti. 'Dirty Pipe' veya CVE- 2022-0847 olarak adlandırılan güvenlik açığının, Linux çekirdeğinin son sürümlerini etkilediği öne sürüldü.

Güvenlik açığının Galaxy S22 ve Pixel 6 gibi yalnızca birkaç cihaz modelini etkilediği iddia edilirken, iyi bir haber olarak hiçbir saldırganın henüz bu güvenlik açığı için bir yararlanma yöntemi geliştirmediği ifade edildi.

İddiaların yer aldığı haberde, sorunun gün ışığına çıkarılmasıyla birlikte geliştiricilerin çözüm için çalıştığı kaydedildi. Samsung tarafından yayınlanan Mart 2022 güvenlik yamasının bu güvenlik açığından hiç bahsetmediği de bildirilirken, Galaxy S22 serisinin yakında ek bir güvenlik güncellemesi alabileceğinin üzerinde duruldu.

RESMİ AÇIKLAMA BEKLENİYOR

Samsung'dan 'Dirty Pipe' veya CVE- 2022-0847 olarak adlandırılan güvenlik açığına yönelik resmi bir açıklama yapılması bekleniyor. Ancak şirketin böyle bir güvenlik açığını doğrulaması halinde hızlı bir şekilde çözüm üreteceği ve tehlikeyi ortadan kaldırıp telefonlarını korumaya yönelik yeni adımlar atacağı tahmin ediliyor.

