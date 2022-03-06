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Geekbench'ten Samsung'a "GOS" şoku! O telefonlar listeden kaldırıldı

06.03.2022 14:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsung'a ait oyun optimizasyon hizmeti yazılımı GOS'un (Game Optimizing Service) TikTok ve Instagram'ın da dahil olduğu 10 binden fazla uygulamayı yavaşlattığı iddiası ortaya atılmıştı. Ancak GOS'un 3DMark ve Geekbench gibi benchmark uygulamalarını yavaşlatmadığı öne sürülmüştü. Bu olay sonrası, popüler performans ölçümüne dayalı benchmark uygulamalarından biri olan Geekbench'ten önemli bir karara yönelik açıklama geldi.

Geekbench'ten Samsung'a "GOS" şoku! O telefonlar listeden kaldırıldı

Samsung'un oyun optimizasyon hizmeti GOS (Game Optimizing Service) hakkında geçtiğimiz günlerde oldukça önemli bir iddia ortaya atıldı. Bu iddiaya göre, GOS'un uygulamaları yavaşlattığı keşfedildi. Hatta TikTok ve Instagram da dahil olmak üzere 10 binden fazla uygulamanın hem CPU hem de GPU performansının düşürüldüğü söylendi. Ancak dikkat çeken diğer bir konu, GOS'un 10 bin uygulamanın aksine, benchmark uygulamalarını yavaşlatmadığının ifade edilmesiydi. Öyle ki 3DMark ve Geekbench gibi performans ölçümüne dayalı benchmark uygulamalarının bu uygulamalar arasında yer almadığı bildirilmişti. Popüler akıllı telefon benchmark uygulamalarından biri olan Geekbench ise bu konuda önemli bir açıklama yaparak aldığı kararı duyurdu.

GEEKBENCH'TEN SAMSUNG GOS KARARI

Bunu bir benchmark manipülasyonu olarak gördüklerini aktaran Geekbench, belirli Samsung telefonlarını Geekbench Browser'daki listeden kaldırdığını açıkladı.

Geekbench

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Samsung-2

Geekbench Browser'dan kaldırılacak telefonlar ise şöyle;

  • Samsung Galaxy S22 serisi (tüm modeller)
  • Samsung Galaxy S21 serisi (tüm modeller)
  • Samsung Galaxy S20 serisi (tüm modeller)
  • Samsung Galaxy S10 serisi (tüm modeller)


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Anahtar Kelimeler:
akıllı telefon Samsung
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