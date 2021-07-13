Samsung Galaxy S22 serisi için dikkat çeken sızıntı: Olmasını beklemeyin!

Akıllı telefon sektörü, pandeminin gölgesinde geçen 2021'in ilk yarısını geride bıraktı. Bu süreçte birçok amiral gemisi akıllı telefon karşımıza çıktı. Bu telefonlardan bazıları Galaxy S21 ailesine mensup olan Galaxy S21, Galaxy S21 Plus ve Galaxy S21 Ultra oldu. Şimdi ise bu üç modelin haleflerine ev sahipliği yapacak Galaxy S22 serisine dair bazı bilgiler var. Twitter'da ortaya çıkan bu bilgiler, oldukça önemli.

GALAXY S22 MODELLERİNİN HİÇBİRİNDE YER ALMAYACAK

Sızıntı kaynağı FrontTron'a göre, Galaxy S22 serisi telefonların hiçbirinde ekran altı selfie kamerası yer almayacak. Bu, Kore'den gelen önceki raporları doğruluyor. Ayrıca sızıntı kaynağı Galaxy S22 Ultra'nın büyük bir karmaşaya dönen ana kamerası konusunda da ilgi çekici bir iddiada bulundu.

200 MP OLYMPUS KAMERA DA RAFA KALKTI

Samsung Galaxy S22 Ultra'nın 200 MP Olympus imzalı bir kameraya sahip olacağına dair bazı raporlar vardı. Kaynak bu raporların aksine, Galaxy S22 Ultra'nın 108 MP ana kameraya sahip olacağını söyledi.

Peki Galaxy S22 ve S22 Plus'ın kameraları nasıl olacak? Samsung'un bu iki telefonda kullanacağı ana kameranın 12 MP yerine 50 MP çözünürlüğünde olacağı tahmin ediliyor.

Kaynağa göre Galaxy S22 ailesi Ocak 2022'de piyasaya sürülecek.

