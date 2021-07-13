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Samsung mobil cihazlarında yeni bir soğutma tekniği kullanacak

13.07.2021 09:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gelen son detaylara göre Samsung tarafından 2022 yılında çıkarılması beklenen akıllı telefon yeni bir soğutma sistemi kullanacak. Samsung Galaxy S22 modeli bu soğutma sistemi kullanılabilir.

Samsung mobil cihazlarında yeni bir soğutma tekniği kullanacak

2022 yılında çıkması planlanan Galaxy S22 cihazında buhar odası teknolojisi tercih edilebilir. Bu tür sistemler genellikle oyuncu telefonlarında kullanılıyor. Görebileceğiniz en etkili soğutma tekniği olduğunu söyleyebiliriz.

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SOĞUTMA SİSTEMİ NASIL ÇALIŞIYOR?

Akıllı telefonun içerisinde yer alan bir sıvı ısıya karşı son derece duyarlı. Telefon ısındığı andan itibaren bu sıvı yukarıya doğru çıkıyor. Bu esnada soğumasıyla birlikte yeniden dibe çöküyor. Böylece ısınan yere tekrar tekrar soğuk sıvı verilebiliyor. Böylece ne kadar çok kullanılırsa kullanılsın telefon hep serin kalıyor.

Samsung-katı-hal-bataryası-yeni

Özellikle oyuncu telefonlarında bu yönteme çok sık başvuruluyor. Böylece oyuncuların cihazlardan aldığı batarya performansı büyük ölçüde artıyor. Telefonun ömrü ise kısalmıyor. Galaxy S22 ile ilgili detaylar geldikçe aktarmaya devam ediyoruz.

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Anahtar Kelimeler:
akıllı telefon Samsung
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