Samsung mobil cihazlarında yeni bir soğutma tekniği kullanacak

2022 yılında çıkması planlanan Galaxy S22 cihazında buhar odası teknolojisi tercih edilebilir. Bu tür sistemler genellikle oyuncu telefonlarında kullanılıyor. Görebileceğiniz en etkili soğutma tekniği olduğunu söyleyebiliriz.

SOĞUTMA SİSTEMİ NASIL ÇALIŞIYOR?

Akıllı telefonun içerisinde yer alan bir sıvı ısıya karşı son derece duyarlı. Telefon ısındığı andan itibaren bu sıvı yukarıya doğru çıkıyor. Bu esnada soğumasıyla birlikte yeniden dibe çöküyor. Böylece ısınan yere tekrar tekrar soğuk sıvı verilebiliyor. Böylece ne kadar çok kullanılırsa kullanılsın telefon hep serin kalıyor.

Özellikle oyuncu telefonlarında bu yönteme çok sık başvuruluyor. Böylece oyuncuların cihazlardan aldığı batarya performansı büyük ölçüde artıyor. Telefonun ömrü ise kısalmıyor. Galaxy S22 ile ilgili detaylar geldikçe aktarmaya devam ediyoruz.

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