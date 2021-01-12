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Samsung Galaxy Unpacked 2021 için firmadan yeni video!

12.01.2021 15:05 | Son Güncelleme:
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Samsung Galaxy Unpacked 2021 için firmadan yeni video!

Samsung, Galaxy S21 ailesini tanıtacağı Galaxy Unpacked 2021 etkinliği için yeni bir video yayınladı. Samsung videoda yeni Galaxy'nin fotoğrafçılık yeteneklerine değinerek etkinlik gününe vurgu yaptı.

Samsung Galaxy Unpacked 2021 etkinliğinin başlamasına artık günler değil, saatler kaldı. Etkinliğin baş aktörleri ise büyük bir sürpriz olmazsa Galaxy S21, Galaxy S21+ ve Galaxy S21 Ultra'dan oluşacak olan Galaxy S21 ailesi olacak. Samsung da etkinliğe az bir zaman kala etkinliğe dair paylaşımlarını artırmış durumda. Paylaşılan yeni video da bunun kanıtı niteliğinde.

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Galaxy S21 ailesinin tanıtılacağı etkinlik için yeni bir video yayınlayan Samsung, videoda Galaxy S21'i göstermedi ancak Galaxy S21'in özelliklerini ve bazı yeteneklerini üstü kapalı olarak belirtti. Örneğin; izleyicilere, videonun başından sonuna kadar kamera yeteneklerini hakkında ipuçları veren bazı enstantaneler sunuldu. Zaten videonun açıklama kısmında da Samsung tarafından mobil teknolojilere ve akıllı telefonlara vurgu yapıldı.

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GALAXY S21 AİLESİ HANGİ ÖZELLİKLERLE GELECEK?

Samsung Galaxy S21'in özellikleri sızıntılarda birçok kez karşımıza çıktı. Henüz Samsung tarafından doğrulanmayan sızıntılara göre Galaxy S21 ailesi, Snapdragon 888 veya Samsung Exynos 2100 işlemcisine sahip olacak. Galaxy S21 6,2 inç büyüklüğünde, Galaxy S21+ 6,7 inç büyüklüğünde ve Galaxy S21 Ultra ise 6,8 inç büyüklüğünde bir ekran ile gelecek. Telefonlar 14 Ocak Perşembe günü düzenlenecek Galaxy Unpacked 2021 etkinliğinde sahne alacak. Biz de sizler için bu etkinliği canlı olarak takip edeceğiz.

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