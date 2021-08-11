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Samsung Galaxy Watch 4 serisi ve Galaxy Buds 2 tanıtıldı!

11.08.2021 18:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsung, Galaxy Unpacked etkinliğinin hemen başında akıllı saat Galaxy Watch 4 ve Galaxy Watch 4 Classic'i, ek olarak Galaxy Buds 2'yi duyurdu. Samsung'un yeni akıllı saatleri, Apple'ın eylül ayında çıkartması beklenen Apple Watch Series 7 ailesine doğrudan rakip. İşte Galaxy Watch 4 ailesinin ve Galaxy Buds 2'nin özellikleri.

Samsung Galaxy Watch 4 serisi ve Galaxy Buds 2 tanıtıldı!

Samsung Galaxy Watch 4 akıllı saat ailesinin tanıtılacağı bir süredir gelen iddiaların arasındaydı. Hatta yeni akıllı saatlerin görselleri de sızıntılarda yer almıştı. Ancak Samsung, birçok ürünü için 11 Ağustos'ta düzenleneceğini aktardığı Galaxy Unpacked etkinliğini işaret etmişti. Nitekim saatler 17:00'ı gösterdiğinde Galaxy Unpacked etkinliği başladı ve Samsung, Galaxy Watch 4'ü ve Galaxy Watch 4 Classic'i tanıtarak etkinliğe başladı.

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GALAXY WATCH 4 VE GALAXY WATCH 4 CLASSIC NELER SUNUYOR?

Galaxy Watch 4 serisi, Samsung tarafından desteklenen ve Google ile birlikte geliştirilen yeni Wear OS işletim sisteminin kullanıldığı ilk akıllı saatler olma özelliğini taşıyorlar. Ayrıca One UI Watch arayüzü saatlerde yerleşik olarak bulunuyor.

Galaxy Watch 4, BioActive sensörüne sahip. 3'ü 1 arada bu yeni sensörde kullanılan tek çip, Optik Nabız Ölçümü, Elektrokardiyografi ve Biyoelektrik İmpedans Analizi olmak üzere üç farklı sensörü bir arada çalıştırıyor. Bu sensörlere ek olarak yeni Vücut Kompozisyonu Ölçüm Aracı da Galaxy Watch 4 serisinde bulunuyor. Akıllı saatin sensörü yaklaşık 15 saniyede 2.400 veri noktası yakalayabiliyor.

Galaxy Watch 4-1

Akıllı saatler uyku konusunda da ölçümler ve değerlendirmeler yapabiliyor. Ayrıca One UI Watch sayesinde, telefona indirilen kullanılabilir uygulamalar otomatik olarak akıllı saate de iniyor. Rahatsız Etme ayarının açık olduğu saatler ve engellenen numaralar gibi ayarlar da akıllı saat ile anında senkronize oluyor. Otomatik Geçiş özelliği sayesinde kullanım durumuna göre telefon ile akıllı saat arasında geçiş yapılabiliyor. Çağrıları yanıtlamak için kullanıcının kolunu iki kez kaldırıp indirmesi, çağrıları reddetmek ya da bildirimleri ve alarmları kapatmak için ise bileğini iki kez döndürmesi yeterli oluyor.

SAMSUNG GALAXY WATCH 4 SERİSİNİN TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Galaxy Watch 4 ailesinde yüzde 20 daha hızlı CPU ve yüzde 50 daha fazla RAM ile bir Galaxy Watch'taki ilk 5nm işlemci ve bir önceki seriyle kıyaslandığında 10 kat daha hızlı GPU var. Ayrıca ekran çözünürlüğünün 450x450 piksele çıktığını da belirtelim. Samsung'un Knox güvenlik platformuyla korunan 16 GB belleğe ise uygulamalar indirilebiliyor ve depolanabiliyor.

Galaxy Watch 4 Classic

Akıllı saat 40 saate kadar süren pil ömrü sunuyor. Kullanıcılar hızlıca şarj etme ihtiyacı duyduklarında, 30 dakikalık şarj süresiyle 10 saatlik pil ömrü elde edebiliyor.

SAMSUNG GALAXY WATCH 4'ÜN FİYATI

Türkiye'de 1 Eylül'den itibaren ön satışa sunulacak olan Galaxy Watch 4 ve Galaxy Watch 4 Classic, 22 Eylül'de de genel satışa çıkacak.

Akıllı saatlerin Bluetooth sürümlerinin tavsiye edilen KDV dahil satış fiyatları ise şöyle:

  • Galaxy Watch 4 Classic - 46mm 2 bin 999 TL
  • Galaxy Watch 4 Classic - 42mm 2 bin 799 TL
  • Galaxy Watch 4 44mm - 2 bin 399 TL
  • Galaxy Watch 4 -40mm 2 bin 199 TL

SAMSUNG GALAXY BUDS 2 DE DUYURULDU

Samsung, Galaxy Buds 2 kablosuz kulaklık modelini de tanıttı. Galaxy Z Serisi'ne dahil olan kulaklık, Aktif Gürültü Önleme özelliği sunuyor ve kulaklıkta üç farklı ayarlanabilir ortam sesi seçeneği bulunuyor.

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Kulaklığın siyah, beyaz, yeşil ve lavanta olmak üzere dört renk seçeneği var ve Galaxy Buds 2'nin tavsiye edilen tüketici satış fiyatı KDV dahil 999 TL.

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