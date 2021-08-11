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Samsung Galaxy Z Flip 3 tanıtıldı! İşte özellikleri ve fiyatı

11.08.2021 18:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beklenen oldu ve Samsung, Galaxy Z Fold 3 ile birlikte Galaxy Z Flip 3'ü de tanıttı. Galaxy Unpacked etkinliğinde tanıtılan ikinci katlanabilir telefon olan Galaxy Z Flip 3, dikey bir cüzdan gibi katlanıyor.

Samsung Galaxy Z Flip 3 tanıtıldı! İşte özellikleri ve fiyatı

Samsung katlanabilir telefonlarını tanıtmaya devam ediyor. Bugün düzenlediği Galaxy Unpacked etkinliğinde Galaxy Z Fold 3'ü tanıtan firma, yatay katlanan Galaxy Z Fold 3'e ek olarak dikey katlanan Galaxy Z Flip 3'ü de duyurdu.

SAMSUNG GALAXY Z FLIP 3 ÖZELLİKLERİ

Galaxy Z Flip 3, kapağında 260x512 çözünürlük sunan, 1.9 inçlik Super AMOLED ekran taşıyor. Bu ekran ile birlikte bazı bildirimler görüntülenebiliyor. Telefonun katlanabilir ekranı ise 120 Hz yenileme hızı, Full HD+ 6.7 Dynamic AMOLED ekran deneyimi sunuyor. Telefon Galaxy Z Fold 3 gibi suya dayanıklılık için IPX8 dayanıklılık sertifikasına sahip.

Galaxy Z Flip 3 özellikleri

Galaxy Z Flip 3'ün kameralarına geçelim. Katlanabilir telefonun kapak ekranının yanında bir çift kamera kurulumu var ve bu kameralar 12 MP ana kamera + 12 MP ultra geniş açılı kamera olarak görev yapıyor. İç taraftaki katlanabilir ekranda ise 10 MP'lik bir kamera var. Bu kamera ise nokta çentikte yer alıyor.

Samsung Galaxy Z Flip 3'ün özellikleri arasında Snapdragon 888 işlemci, 8 GB RAM ve 128/256 GB dahili depolama bulunuyor. Telefonun batarya kapasitesi ise 3.300 mAh ve 15W hızlı şarja destek veriyor.

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SAMSUNG GALAXY Z FLIP 3 FİYATI

Galaxy Z Flip 3'ün fiyatı (8 GB RAM + 128 GB) 11.999 TL olarak belirlendi. Türkiye'de 1 Eylül'den itibaren ön satışa sunulacak olan Galaxy Z Flip 3, 22 Eylül'den itibaren de piyasaya sunulacak. Galaxy Z Flip 3 için verilen ön siparişlerde kullanıcılar "Samsung Care+" bir yıllık cihaz koruma hizmeti alabilecek.

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Anahtar Kelimeler:
akıllı telefon Samsung
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