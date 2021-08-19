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Samsung kullanıcılarına güzel haber: Reklamlar kaldırılıyor!

19.08.2021 12:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, bazı sistem uygulamalarında bulunan reklamları kaldırma kararını onayladı. Böylece dünyanın dört bir yanındaki kullanıcıların bir süredir şikayet ettiği reklamlar, artık karşınıza çıkmayacak.

Samsung kullanıcılarına güzel haber: Reklamlar kaldırılıyor!

Akıllı telefonlarda reklam görme konusuna hiç de yabancı değiliz. Hemen hemen tüm akıllı telefonlar, bir tür reklam sunuyorlar. Çoğunlukla Çinli üreticilerin akıllı telefonlarında görülen bu reklamların bir benzerini Güney Koreli teknoloji devi Samsung'un akıllı telefonlarında da görmek mümkün. Ancak neyse ki Samsung, can sıkıcı reklamlar için kullanıcılara güzel bir haber verdi.

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SAMSUNG TELEFONLARDAKİ REKLAMLARI KALDIRIYOR

Samsung, Samsung Weather, Galaxy Themes ve Samsung Pay gibi en çok kullanılan sistem uygulamalarında kulllanıcılara reklam gösteriyordu. Fakat şirket, bu can sıkıcı reklamları telefonlardan kaldırmaya karar verdi. Şirket tarafından doğrulanan bilgilere göre, dünya çapında birçok kullanıcının şikayet ettiği reklamlar artık kaldırılacak.

SAMSUNG TELEFONLARDAKİ REKLAMLAR NE ZAMAN KALDIRILACAK?

Samsung, akıllı telefonlarındaki reklamları gelecekteki One UI yazılım güncellemesiyle kaldıracak. Bahsedilen güncellemenin bu yıl içinde hazır olacağı söyleniyor.

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Şimdi gözler yayınlanacak güncellemeye çevrilmiş durumda.

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Anahtar Kelimeler:
akıllı telefon Samsung
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