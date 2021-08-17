Samsung akıllı telefonlar için satış hedefini açıkladı

Şirket tarafından paylaşılan rakamlar, şirketin 2019 yılı için bildirdiğinden çok daha fazla. Ancak daha ucuz fiyatlandırma, gelişmiş özellikler ve yeni modeller için teklifler göz önüne alındığında, hedef ulaşılabilir görünüyor.

Ayrıca şirket, bu yıl Galaxy Note serisi amiral gemisi serisini piyasaya sürmeyecek, bu nedenle şirket, bu yeni piyasaya sürülen cihazlara daha fazla odaklanacak.

Samsung şu anda katlanabilir akıllı telefon pazarına hakim durumda. Güney Koreli şirket, katlanabilir akıllı telefonları ikiye katlıyor ve aktif olarak onu ana akım bir ürün haline getirmeye çalışıyor.

SAMSUNG GALAXY Z FOLD 3 VE GALAXY Z FLIP 3'ÜN FİYATI

Samsung Galaxy Z Fold 3 5G'nin fiyatı ABD'de 1.799,99 dolardan başlıyor. Cihaz şimdiden ön siparişe açıldı ve 27 Ağustos’tan itibaren satın alınabilecek. Galaxy Z Fold 3 Phantom Black, Phantom Green ve Phantom Silver olmak üzere üç renk seçeneğiyle geliyor.

Öte yandan, Galaxy Z Flip 3 999 dolardan daha düşük bir başlangıç fiyatına sahip ve 27 Ağustos’tan itibaren satışa sunulacak. Krem, Yeşil, Lavanta ve Hayalet Siyah olmak üzere dört renkte geliyor ve Samsung'un web sitesine özel olarak satılan Gri, Beyaz ve Pembe renkler seçenekleri de mevcut.

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