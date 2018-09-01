Samsung’un amiral gemisi Galaxy Note 9 parçalarına ayrıldı

iFixit ekibinin Note 9’u parçalarına ayırması ile telefonun içerisindeki donanım parçaları da belli oldu.
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