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Samsung’un amiral gemisi Galaxy Note 9 parçalarına ayrıldı

FOTO ANALİZ HABERLERİ  | 01.09.2018 12:11 | Son Güncelleme

Samsung’un geçtiğimiz haftalarda tanıtmış olduğu amiral gemisi modeli Galaxy Note 9, teknolojik cihazları parçalarına ayırıp tamir edilebilirlik puanını belirleyen iFixit ekibinin konuğu oldu.

iFixit ekibinin Note 9’u parçalarına ayırması ile telefonun içerisindeki donanım parçaları da belli oldu.

Galaxy Note 9 parçalarına ayrıldı

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Samsung’un amiral gemisi Galaxy Note 9 parçalarına ayrıldı. iFixit ekibi tarafından parçalarına ayrılan Galaxy Note 9, bakalım tamir edilebilirlik açısından ne kadar iyi?
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Note 9’da K3UH6H60AM-AGCJ kod adlı 6 GB LPDDR4X SDRAM yer alıyor. Qualcomm’un Snapdragon 845 yonga setinin bulunduğu telefonda KLUDG4U1EA-B0C1 kod adlı 128 GB eUFS depolama birimi bulunuyor.
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Samsung, Note 9’un NFC bölümünde ise tercihini NXP 80T17‘den yana kullanıyor. WLAN modülünde Skyworks SKY78160-51‘i tercih eden firma, LTE tarafında ise Avago/Broadcom AFEM-9096‘yı kullanıyor.
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Qualcomm’un WCD9341 ses kartının yer aldığı Note 9, tamir edilebilirlik açısında pek iç açı bir skor elde edemiyor.
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iFixit ekibi Note 9’un tamir edilebilirlik puanını 10 üzerinden 4 olarak belirlemiş durumda. Ekip, cam arka panelin yapıştırmasının zor olduğunu ve ekran onarımında tüm şasinin değişmesi gerektiğini belirtiyor.
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Samsung Note 9 Samsung

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