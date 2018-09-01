iFixit ekibinin Note 9’u parçalarına ayırması ile telefonun içerisindeki donanım parçaları da belli oldu.

Galaxy Note 9 parçalarına ayrıldı

1 / 8 Samsung’un amiral gemisi Galaxy Note 9 parçalarına ayrıldı. iFixit ekibi tarafından parçalarına ayrılan Galaxy Note 9, bakalım tamir edilebilirlik açısından ne kadar iyi?

2 / 8 Note 9’da K3UH6H60AM-AGCJ kod adlı 6 GB LPDDR4X SDRAM yer alıyor. Qualcomm’un Snapdragon 845 yonga setinin bulunduğu telefonda KLUDG4U1EA-B0C1 kod adlı 128 GB eUFS depolama birimi bulunuyor.

3 / 8 Samsung, Note 9’un NFC bölümünde ise tercihini NXP 80T17‘den yana kullanıyor. WLAN modülünde Skyworks SKY78160-51‘i tercih eden firma, LTE tarafında ise Avago/Broadcom AFEM-9096‘yı kullanıyor.

4 / 8 Qualcomm’un WCD9341 ses kartının yer aldığı Note 9, tamir edilebilirlik açısında pek iç açı bir skor elde edemiyor.

5 / 8 iFixit ekibi Note 9’un tamir edilebilirlik puanını 10 üzerinden 4 olarak belirlemiş durumda. Ekip, cam arka panelin yapıştırmasının zor olduğunu ve ekran onarımında tüm şasinin değişmesi gerektiğini belirtiyor.

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