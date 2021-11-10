Samuray kılıçlı cinayette yürek yakan detay! Mimar Başak Cengiz eğitim için Ankara'dan gelmiş

Olay, dün akşam saat 19.00 sıralarında Barbaros Mahallesi Karanfil sokakta gerçekleşti. Lüks sitede tek başına yaşayan Can Göktuğ Boz, sokakta karşılaştığı Başak Cengiz'e (28) samuray kılıcıyla saldırarak ağır yaraladı.

Saldırı sonrası, ağır yaralanan genç kadın kanlar içinde yere yığıldı. Yaralı kadın, Ataşehir'de özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Cengiz, yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Cinayet zanlısı Can Göktuğ Boz ise Ataşehir Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

EVİNDEN ÇIKAN NOTLAR: TUZAK KUR, 2023 SAVAŞ

Öte yandan CNN TÜRK İstihbarat Şefi Nihat Uludağ olayla ilgili kan donduran detayları aktardı. Uludağ, 'Zanlının evinde yapılan incelemelerde, duvarlara kendi el yazısıyla yazılmış notlar çıktı. Notta, 'Tuzak kur', '2023 savaş', 'Haziran, Mayıs, Nisan', 'Spor yap', 'Karnına bıçak sapla' gibi sözler yazdığı öğrenildi' dedi.

BİR AYLIK EĞİTİM İÇİN ANKARA'DAN GELMİŞ

Akli dengesinin yerinde olmadığı iddia edilen zanlı, Ataşehir Örnek Polis Merkezi'ne getirildi. Zanlı daha sonra sorgulanmak üzere Gayrettepe Asayiş Şube'ye götürüldü. Hayatını kaybeden Başak Cengiz'in cenazesi Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Başak Cengiz'in mimar ve nişanlı olduğu, bir aylık eğitim için Ankara'dan geldiği öğrenildi.

"DIŞARI ÇIKARMASINLAR BU ADAMI"

Olayı göre bir site sakini "Ben karşıda oturuyorum. Arabalarla ilgili bir konu var zannettim. Sokakta elindeki kılıçla kadına saldırmış. Burada katletmiş. Daha sonra polis, ambulans geldi. Kadıncağız kanlar içinde yerde yatıyordu. Geldiler, götürdüler" diye konuştu. Cinayetle ilgili soruşturma sürüyor.

Yaşanan olay sonrası gördüklerini anlatan Murat Özcan "Dükkandan çıktım. Eve doğru gidiyordum. Yerdeki kanları gördüm. Adam şizofrenmiş. Dışarı çıkarmasınlar bu adamı. Bir defa kapının önünde denk geldim. Kimseyle konuşmazmış zaten. Anlatılana göre boğazından vurmuş. Kılıç yoktu kını vardı olay yerinde. Bir de çanta vardı. Ataşehir’in göbeğinde böyle bir olayın yaşanması çok kötü." diye konuştu.

CENAZESİ ADLİ TIP'TAN ALINDI

Cengiz'in cenazesi, otopsi için İstanbul Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Adli Tıp Kurumu'ndan alınan cenaze Ankara'da Yahyalar Mahallesi Merkez Camii'nden kılınacak cenaze namazının ardından, Yenimahalle Karşıyaka Mezarlığı'na defnedilecek.

"OKUSUN DİYE EMEKLİ OLDUKTAN SONRA 5 SENE DAHA ÇALIŞTIM"

Acılı baba Avni Cengiz, "Kızım otele giderken saldırıp kılıçla öldürüyorlar. Biz akşam haber alıp geldik. Öğrendik ki vefat etmiş. Sitede kalmıyordu. Ataşehir'de otelde kalıyordu. Çalışırken mesaiye kalıyor. Gelirken saldırıya uğruyor. Çantasını da vermiyor. Samuray kılıcıyla öldürüyor. Kızım saldırganı tanımıyor. Nişanlıydı Ankara'da mimardı. Çantası kan içindeydi. Safranbolu'da Karabük Üniversitesi Mimarlık'tan mezundu. Kendi halinde merhametli bir insandı. Çok vahşice öldürüldü. Pazar günü Ankara'ya geri dönecekti. Mimardı. Bir bankanın projelerini çiziyordu burada. İş için buradaydı 15'ine kadar kalacaktı. Ankara'dan buraya iş yerine destek olmak için gelmişti. Yapanın yanına kar kalmaması lazım. Yakalamışlar ama ne olup bittiğini bilmiyoruz. İş yerinde arkadaşları servisle gidiyor. Mesaiye kaldığı için Finans Merkezi'nden çıkıyor yürüyerek otele giderken, leblebi almış. Leblebiyi yiyerek yürürken, orada gasp ediyor işte. Yanlış, kafası esen herkes insan mı öldürecek yani. Katilin aklı başında değil diyorlar meczupmuş. Öyle bir şey olur mu aklı başında değilse yakalasınlar içeriye atsınlar. Yazık değil mi? Ben emekli olduktan sonra emek ettim. Okusun diye 5 sene daha çalıştım. Başarılıydı hiç kalmadan bitirdi üniversiteyi. İki kız bir erkek üç kardeşlerdi" dedi.

"YENİ NİŞAN YAPTI"

Ağabeyi Fatih Cengiz ise , "Çok üzüldük, elden bir şey gelmez. İş için buradaydı kendisi mimar. Pazar günü Ankara'ya dönecekti normalde Ankara'da çalışıyor. Bir proje için buraya geldi. Akşam iş çıkışı bu olay gerçekleşti. Yapanı tanımıyoruz. Başak işinde gücünde bir insan. Otelde kalıyordu, yeni nişan yaptı. Bu adamın akli dengesi bozuksa neden dışarıda duruyor bu bir mazeret değil. Bence planlı bir şekilde öldürdü" şeklinde konuştu.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Ataşehir'de samuray kılıcıyla 28 yaşındaki Başak Cengiz'i öldüren saldırgan Can Göktuğ Boz emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

NE OLMUŞTU?

Barbaros Mahallesi'nde dün akşam saat 19.00 sıralarında işten çıkıp kaldığı otele gitmek isteyen Mimar Başak Cengiz, yanına yaklaşan Can Göktuğ Boz'un saldırısına uğradı. Akli dengesi yerinde olmadığı iddia edilen saldırgan yanında taşıdığı samuray kılıcıyla Cengiz'e saldırdı. Cengiz, hastanedeki tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Gözaltına alınan Can Göktuğ Boz, Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirildi. Burada ifadesi alınan saldırgan, adliyeye sevk edildi.

(DHA)



